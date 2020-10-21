Після незаконної анексії Криму Росія продовжує мілітаризувати півострів і штучно змінювати структуру його складу населення. За час окупації на окупований півострів переселили щонайменше 500 тисяч росіян.

Росія перетворила Крим на військову базу, а будь-яка її дія, зокрема, будь-який інфраструктурний проєкт, мають очевидне військове призначення, заявила заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова. Про це повідомляє Укрінформ.

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За її словами, навіть дороги, які за час окупації збудували росіяни, призначені для посилення військової присутності. Росія за майже 7 років подвоїла кількість своїх військ у Криму й продовжує модернізувати військовий компонент.

Росіяни мають нині шість підводних човнів, чого більш ніж достатньо, щоб контролювати всю акваторію Чорного моря. Також особливістю окупації є активна колонізація півострова,

– заявила Еміне Джапарова.

Вона розповіла, що Росія витісняє українське населення з півострова, а натомість переселяє туди росіян. Навіть за статисткою, в якій готові зізнатися окупанти, вони переселили туди понад 100 тисяч росіян.

"Та неофіційна цифра є в п'ять разів вищою. Ми вважаємо, що щонайменше пів мільйона російських громадян є вже зараз у Криму, і це, безумовно, є величезною загрозою для національної безпеки України", – наголосила дипломатка.

Заступниця глави МЗС заявила, що окупанти влаштовують для місцевого населення психологічний терор, проводять свавільні арешти й систематичні обшуки з єдиною метою – залякати людей, забрати в них свободу на спротив і на самовираження.