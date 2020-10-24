Кордон України з Росією за перші 9 місяців 2020 року перетнули 311 тисяч росіян. Водночас невідомо скільки серед цих людей є діячів культури та журналістів.

У в'їзді в Україну прикордонники відмовили 2,3 тисячі громадян Росії. Про це на запит "Радіо Свобода" повідомила Державна прикордонна служба.

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Причини відмов росіянам у в'їзді в Україну:

мета поїздки не підтверджена – 38% відмов,

обмеження в’їзду – 29%,

порушення порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповані території України – 12%,

недійсний документ – 10%,

перевищення терміну реєстрації – 5%,

інші причини – 7%.

Раніше Служба безпеки України повідомляла, що станом на червень 2020 року з 2014 року заборонила в'їзд на територію нашої держави 9 838 іноземцям, зокрема цього року – 573 особам. Таке рішення СБУ приймала в інтересах національної безпеки.

Крім того, заборонили в'їзд на територію України 128 іноземцям, які є членами чи прихильниками міжнародних терористичних організацій.