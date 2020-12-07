За словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, на Донбасі зараз перебувають приблизно 3 тисячі кадрових російських військових. Мовиться здебільшого про офіцерів, які допомагають місцевим командирам.

Заява Хомчака щодо числа кадрових російських військових на Донбасі

За словами головнокомандувача ЗСУ, такими даними щодо російських кадрових військових на Донбасі володіє українська розвідка. Про це Хомчак розповів у коментарі виданню "Факти".

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За даними розвідки, не більше ніж три тисячі. Це офіцери-інструктори та офіцери, які допомагають місцевим командирам. Найвищий чин, який нам є відомим, – генерал-майор Збройних сил Росії Якубов,

– зазначив Хомчак.

Що ще відомо про окупаційні війська на Донбасі

Нещодавно українська розвідка повідомляла, що чисельність військ бойовиків на Донбасі становить приблизно 35,5 тисячі осіб. Укомплектованість бойовиків – до 80 відсотків.

Влітку речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що Кремль володіє певним впливом на так звані самопроголошені "республіки" Донбасу. Однак на самі окуповані території у Росії впливу начебто немає.

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Якими ще заявами відзначився Хомчак у коментарі "Фактам"