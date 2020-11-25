Скільки російських військових зараз на Донбасі: заява Генштабу
На непідконтрольній Україні частині Донбасу наразі перебувають приблизно 3 тисячі російських військових. Це офіцери, інструктори, а також ті, хто допомагає командирам з рішеннями.
Скільки росіян на Донбасі
Про кількість російських військовослужбовців в окремих районах Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні Україні, розповів начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, пише Інтерфакс-Україна.
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Наразі там не більш ніж 3 тисячі військових з Росії. Серед них – офіцери, інструктори, ті, хто допомагає приймати рішення командирам. В окопах російські солдати не сидять, там вся "географія" Росії, України,
– зазначив Хомчак.
Водночас є інформація про прибуття 10 і 12 груп снайперів з Росії. Начальник Генштабу заявив, що їх бачили біля Широкиного.
Чи можливо вирішити конфлікт на сході
Хомчак переконаний, що військове вирішення конфлікту на сході України в умовах, які є зараз, неможливе. "Військового вирішення конфлікту немає. У багатьох місцях ми" вперлися "в міста і населені пункти, де ведення військових дій утруднене", – уточнив він.
Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що рішення про відкриття вогню у відповідь приймає командир на місці. Для цього не потрібно дозволів президента чи Генштабу.
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