На непідконтрольній Україні частині Донбасу наразі перебувають приблизно 3 тисячі російських військових. Це офіцери, інструктори, а також ті, хто допомагає командирам з рішеннями.

Скільки росіян на Донбасі

Про кількість російських військовослужбовців в окремих районах Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні Україні, розповів начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, пише Інтерфакс-Україна.

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Наразі там не більш ніж 3 тисячі військових з Росії. Серед них – офіцери, інструктори, ті, хто допомагає приймати рішення командирам. В окопах російські солдати не сидять, там вся "географія" Росії, України,

– зазначив Хомчак.

Водночас є інформація про прибуття 10 і 12 груп снайперів з Росії. Начальник Генштабу заявив, що їх бачили біля Широкиного.

Чи можливо вирішити конфлікт на сході

Хомчак переконаний, що військове вирішення конфлікту на сході України в умовах, які є зараз, неможливе. "Військового вирішення конфлікту немає. У багатьох місцях ми" вперлися "в міста і населені пункти, де ведення військових дій утруднене", – уточнив він.

Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що рішення про відкриття вогню у відповідь приймає командир на місці. Для цього не потрібно дозволів президента чи Генштабу.

Зверніть увагу! Раніше народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв заявив, що мирним шляхом повернути Донбас Україна не зможе ніколи. Адже Росія ніколи ще добровільно не повертала комусь хоч клаптик загарбаної землі. Однак попри те, що мінський та нормандський формати не працюють, українська сторона повинна продовжувати вести перемовини з Росією і не здаватися.