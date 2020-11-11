Сирійська спільнота на теренах України почала формуватися за радянських часів. Спершу сирійські студенти приїздили вчитися, обираючи переважно медичний фах.

За часів незалежності України зав'язалися активні торгові відносини між Сирією та Україною. Про це читайте у новій історії із циклу про національні спільноти від Ukraїner.

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Популярними напрямами була торгівля деревиною та фруктами. Кількість сирійських мігрантів поступово збільшувалася з 2012 року, із початком війни в Сирії, яка триває й досі.

Мрія? Щоб повернувся мир в Україні та Сирії. Хочеться обійняти рідних і близьких. Аби наші народи жили у мирі й достатку, тому що вони настраждалися і заслуговують спокою і процвітання,

– наголосив лікар Туркі Джабара.

За даними Агенства ООН у справах біженців, станом на 2018 рік приблизно 600 сирійців попросили притулку в Україні. Лише в Києві наразі живуть приблизно 200 сирійців. У кожного — своя історія.



Приїхавши до України, Джабара говорив арабською та англійською / Фото Ukraїner

Хтось приїхав на навчання, створив сім'ю і вирішив лишитися, хтось – тікав від жахів війни і знайшов в Україні прихисток і шанс на нове життя, започаткував власну справу.

"У всіх людей є спільна мова – мова людяності. Люди тут дуже щирі, і якщо ти потребуєш допомоги, вони зроблять все, щоб допомогти. Це я й називаю мовою людяності", – підкреслив архітектор Хусам аль-Ямані.

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Довідка. Ukraїner – волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну. Усі історії національних, етнічних спільнот в Україні та їхні дивовижні традиційні свята – у цьому плейлисті.