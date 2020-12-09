У світі 9 грудня відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією. Очільниця Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова повідомила,що в день в Україні в середньому розкривають 44 корупційних правопорушення.

За корупцію засудили 408 осіб

За 8 місяців перебування Венедіктової на посаді було викрито 7 748 корупційних злочинів. Про це генпрокурорка написала у фейсбуці.

А тим часом "Слуга народу" Герман не задекларував фірму з Британії: її доходи становили мільйони фунтів

Тут зростання продуктивності всього 10%, але на 50% зросла кількість осіб, яким повідомлено про підозру в корупції. З березня по листопад – 2 374 підозрюваних, тоді як торік було всього 1 606,

– зазначила Венедіктова.

Статистика щодо розкриття корупційних злочинів:

На 40% збільшилась кількість переданих до суду кримінальних проваджень з обвинувальними актами: 1 764 – у 2020 році , 1 291 – у 2019.

, 1 291 – у 2019. До кримінальної відповідальності притягнули 2 937 людей, з них 923 – правоохоронці, 165 – депутати різних рівнів, 21 – прокурор.

Засуджені за корупцію – 408 людей.

Сума встановлених збитків державі – 278 мільйонів гривень у 2020 році , 34 мільйони гривень – у 2019-му.

, 34 мільйони гривень – у 2019-му. Сума відшкодованих збитків збільшилась на 40%.

Сума арештованого майна збільшилась на 90% і становить 63 мільйони гривень.

Венедіктова також подякувала за роботу працівникам Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Нацполіції та Державного бюро розслідувань.

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