Недобросовісні служителі Феміди: скільки суддів у 2020 році залишилися без посади
Вища рада правосуддя за 11 місяців 2020 року звільнила 255 суддів. Через це нестача кадрів у судовій системі погіршилася. Зараз в Україні бракує майже 2000 висококваліфікованих суддів.
Загалом нестача кадрів у судовій системі становить 1888 суддів. Про це повідомляє пресслужба ВСП.
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З січня по листопад 2020 року на загальних підставах звільнили 229 суддів. З них 228 – на основі заяв про відставку, і лише 1 суддя – через подання заяви про звільнення за власним бажанням.
За особливими обставинами звільнили 26 суддів:
- 22 – за вчинення істотного дисциплінарного поступку,
- 4 – внаслідок визнання їх за результатами кваліфікаційного оцінювання такими, що не відповідають займаній посаді.
На 11 грудня 2020 фактична кількість суддів у судах України становить 5407 суддів при певній кількості 7295 суддів. Повноваження здійснювати правосуддя мають 4778 суддів. Кількість вакантних посад суддів становить 1888,
– повідомили у ВСП.
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