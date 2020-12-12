Вища рада правосуддя за 11 місяців 2020 року звільнила 255 суддів. Через це нестача кадрів у судовій системі погіршилася. Зараз в Україні бракує майже 2000 висококваліфікованих суддів.

Загалом нестача кадрів у судовій системі становить 1888 суддів. Про це повідомляє пресслужба ВСП.

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З січня по листопад 2020 року на загальних підставах звільнили 229 суддів. З них 228 – на основі заяв про відставку, і лише 1 суддя – через подання заяви про звільнення за власним бажанням.

За особливими обставинами звільнили 26 суддів:

22 – за вчинення істотного дисциплінарного поступку,

4 – внаслідок визнання їх за результатами кваліфікаційного оцінювання такими, що не відповідають займаній посаді.

На 11 грудня 2020 фактична кількість суддів у судах України становить 5407 суддів при певній кількості 7295 суддів. Повноваження здійснювати правосуддя мають 4778 суддів. Кількість вакантних посад суддів становить 1888,

– повідомили у ВСП.

Зверніть увагу! У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року кількість звільнених суддів зросла на 22. За 11 місяців 2019 року звільнили 237 суддів.