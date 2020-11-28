В німецькому уряді припустили, що карантин в країні протримається до весни 2021 року. Обмеження в Німеччині посилили на початку листопада.

Ситуація з карантином вирішиться у зимові місяці

На такий крок влада Німеччини піде, якщо зростання захворюваності не вдасться взяти під контроль. Про це повідомив міністр економіки Петер Альтмаєр в інтерв'ю одному з німецьких видань, інформує British Herald.

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У нас попереду 3 – 4 довгих зимових місяці. Не виключено, що обмеження залишаться у перші місяці 2021 року,

– зазначив Альтмаєр.

Обмеження не зніматимуть, аж поки показник захворюваності не буде меншим, ніж 50 випадків на 100 тисяч населення.

Карантин поки що ввели до 20 грудня

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркелль обговорила ситуацію з керівниками федеральних земель і домовилась посилити обмеження до 20 грудня. Ця дата – мінімальний термін дії карантину.

Які обмеження зараз діють в Німеччині:

не працюють бари та ресторани,

процес навчання в школах триває,

також працюють магазини.

Зверніть увагу! Німеччина стала 12-ою країною у світі, де кількість інфікованих COVID-19 перевищила 1 мільйон.