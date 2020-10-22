З початку 2020 року в результаті військових дій на Донбасі постраждали 87 мирних жителів. З них 14 – загинули.

З 8 жовтня на Донбасі загинув один цивільний

Ще 73 цивільних отримали поранення. Про це повідомляє у своєму звіті спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

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З 5 по 18 жовтня в зоні конфлікту постраждали 8 мирних мешканців. Один з них загинув через те, що спрацював вибуховий пристрій.

Немає постраждалих в результаті обстрілів

Спостерігачі проте наголошують, що вже 12 тижнів поспіль немає постраждалих в результаті обстрілів.

Важливо! З початку 2020 року на Донбасі загинули щонайменше 70 українських військових. Детально про загиблих українських героїв можна прочитати тут.

Зазначимо, що з 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи. Проте з цього часу бойовики, за підрахунками ОБСЄ, порушили його понад 1 700 разів.