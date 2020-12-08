Скільки тварин постраждали від масштабних пожеж в Австралії: жахаюча цифра
В Австралії під час масштабних пожеж постраждали багато тварин. У Всесвітньому фонді дикої природи Австралії вважають, що пожежі були одним з найстрашніших лих дикої природи в сучасній історії.
Так, наприкінці минулого року та на початку цього від руйнівного вогню в Австралії постраждали понад 3 мільярди тварин. Про це йдеться у звіті Всесвітнього фонду природи (WWF), пише The Guardian.
Дивіться також Вцілілий: в Австралії вперше після пожеж знайшли крихітного тасманійського кускуса
Зокрема, постраждали приблизно 143 мільйони ссавців. Серед них:
- Мільйон вомбатів;
- 5 мільйонів кенгуру;
- 39 мільйонів опосумів;
- 50 мільйонів мишей і щурів;
- 61 тисяча коал.
Також постраждали 2,46 мільярда рептилій. На території, де виникли пожежі, а це 12,6 мільйона гектарів, проживало близько 181 мільйона птахів і 51 мільйон жаб.
Щодо коал, то екологи називають 61 тисячу постраждалих тварин – руйнівною цифрою для виду, який вже наближався до межі зникнення в східній Австралії. Зазначається, що найбільше постраждав острів Кенгуру в Південній Австралії, де близько 41 230 коал, ймовірно, виявилися на шляху пожеж, які спалили близько половини острова.
Навіть якщо місцеві тварини не загинули відразу від пожеж, і їм вдалося врятуватися, у них може виникнути високий ризик смерті в результаті травм або подальшого стресу і позбавлення основних ресурсів,
– мовиться у звіті.
Що відомо про пожежі в Австралії: коротко
- Лісові пожежі в Австралії вирували з вересня 2019 року до січня 2020 року.
- Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки.
- Експерти допускали, що деякі види тварин могли "переступити межу вимирання".
- Унаслідок пожеж згоріло близько 6,3 мільйона гектарів лісів, знищені понад 2 500 будівель, загинуло 28 людей.
Поділитися новиною