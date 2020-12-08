В Австралії під час масштабних пожеж постраждали багато тварин. У Всесвітньому фонді дикої природи Австралії вважають, що пожежі були одним з найстрашніших лих дикої природи в сучасній історії.

Так, наприкінці минулого року та на початку цього від руйнівного вогню в Австралії постраждали понад 3 мільярди тварин. Про це йдеться у звіті Всесвітнього фонду природи (WWF), пише The Guardian.

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Зокрема, постраждали приблизно 143 мільйони ссавців. Серед них:

Мільйон вомбатів;

5 мільйонів кенгуру;

39 мільйонів опосумів;

50 мільйонів мишей і щурів;

61 тисяча коал.

Також постраждали 2,46 мільярда рептилій. На території, де виникли пожежі, а це 12,6 мільйона гектарів, проживало близько 181 мільйона птахів і 51 мільйон жаб.

Щодо коал, то екологи називають 61 тисячу постраждалих тварин – руйнівною цифрою для виду, який вже наближався до межі зникнення в східній Австралії. Зазначається, що найбільше постраждав острів Кенгуру в Південній Австралії, де близько 41 230 коал, ймовірно, виявилися на шляху пожеж, які спалили близько половини острова.

Навіть якщо місцеві тварини не загинули відразу від пожеж, і їм вдалося врятуватися, у них може виникнути високий ризик смерті в результаті травм або подальшого стресу і позбавлення основних ресурсів,

– мовиться у звіті.

Що відомо про пожежі в Австралії: коротко