Запровадження повного локдауну може коштувати Україні 20 мільярдів гривень. Однак таких грошей в бюджеті немає.

Така сума необхідна для того, аби підтримувати підприємців щомісяця. Таку думку озвучив ексзаступник міністра економіки Павло Кухта в ефірі одного з українських телеканалів.

До слова Що таке локдаун і за яких умов його можуть ввести в Україні

"Цих грошей зараз немає в бюджеті України. Там грошей на межі, щоб виплачувати пенсії та зарплати", – зазначив він.

Що таке локдаун? Це жорстка форма карантину, що забороняє людям вільно входити або залишати певну зону. під час таких обмежень функціонують лише організації, що надають основні потреби та послуги.

Який вихід зі ситуації

За словами Кухти, необхідно швидко розблокувати програми МВФ і отримати фінансування від нього. Однак він наголосив, що Україна має обмаль часу, і ймовірно вона його вже втратила.

"До кінця грудня ми фізично не встигнемо. Думаю, що раніше січня, при найкращому сценарії, ми це не можемо отримати, а враховуючи, що світові ринки сплять, то і січень, швидше за все, втратимо", – додав ексзаступник міністра економіки.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу