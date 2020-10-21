У російських в'язницях наразі перебувають 76 політичних бранців з України. Усього в Росії засуджено та затримано 6 800 наших громадян.

Усі 76 бранців Кремля перебувають в ув'язненні "за політичними мотивами". Про це повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

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Як українці підтримують бранців Кремля

Українці не забувають про бранців Кремля та роблять усе можливе, аби вони повернулися на Батьківщину. У жовтні активісти запустили нову масштабну акцію на підтримку українських політв'язнів у Росії.

Ініціаторами акції стали Яніна Соколова, Ахтем Сеітаблаєв, Оксана Забужко, Римма Зюбіна, а також колишні заручники Кремля, серед яких Олег Сенцов та Ігор Козловський.

Коли можливі нові обміни полоненими між Україною та Росією

29 серпня президент Володимир Зеленський зустрівся із родинами бранців Кремля. Він пообіцяв, що в Україну повернуть усіх полонених – "і живих, і неживих".

8 жовтня глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що українська сторона вже передала нові списки для обміну полоненими. У них – близько 100 осіб.

20 жовтня Зеленський заявив, що процес звільнення полонених українців триває.

Зверніть увагу! Станом на 1 жовтня у світі затримано 11 968 українців, ув'язнено – 6 202 українців.