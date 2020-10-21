Скільки українських бранців Кремля наразі перебувають у Росії
У російських в'язницях наразі перебувають 76 політичних бранців з України. Усього в Росії засуджено та затримано 6 800 наших громадян.
Усі 76 бранців Кремля перебувають в ув'язненні "за політичними мотивами". Про це повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
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Як українці підтримують бранців Кремля
Українці не забувають про бранців Кремля та роблять усе можливе, аби вони повернулися на Батьківщину. У жовтні активісти запустили нову масштабну акцію на підтримку українських політв'язнів у Росії.
Ініціаторами акції стали Яніна Соколова, Ахтем Сеітаблаєв, Оксана Забужко, Римма Зюбіна, а також колишні заручники Кремля, серед яких Олег Сенцов та Ігор Козловський.
Коли можливі нові обміни полоненими між Україною та Росією
- 29 серпня президент Володимир Зеленський зустрівся із родинами бранців Кремля. Він пообіцяв, що в Україну повернуть усіх полонених – "і живих, і неживих".
- 8 жовтня глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що українська сторона вже передала нові списки для обміну полоненими. У них – близько 100 осіб.
- 20 жовтня Зеленський заявив, що процес звільнення полонених українців триває.