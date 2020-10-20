Українці дали свою оцінку намірам президента Володимира Зеленського провести всеукраїнське опитування 25 жовтня. Думка тих, хто вірить у щирість намірів, і тих, хто вважає це політичною технологією, розділилися навпіл – близько 44% за кожен з варіантів.

Мають намір взяти участь в опитуванні 54,6% українців. Такі дані наводить Київський міжнародний інститут соціології.

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Як україні оцінюють намір провести опитування:

вважають, що це щирий намір почути думку людей – 44%,

вважають, що це політична технологія – 44,1%,

важко відповісти – 11,2%.

Найчастіше вірять у щирість намірів влади жителі заходу й півдня – 50% і 45% відповідно. Натомість у центрі й на сході більш схильні до думки про політичну технологію – 45% і 47,9% відповідно.



Що українці думають про всеукраїнське опитування / Інфографіка КМІС

Чи будуть українці довіряти результатам опитування:

так – 43,4%,

ні – 40,7%,

важко сказати – 15,1%.

Тут дуже цікаво, що хоча більшість жителів півдня й вірять у щирість намірів, але одночасно й не будуть довіряти результатам опитування – 37,8% довірятимуть і 48,3% не довірятимуть.

Водночас переважно довірятимуть результатами жителі заходу й півдня України – 46,7% і 44,1% відповідно.



Чи будуть українці довіряти результатам всеукраїнського опитування / Інфографіка КМІС

Скільки українців візьмуть участі в опитуванні:

братимуть участь – 54,6%,

не братимуть участі – 35,8%,

важко сказати – 9,3%.

Тут у кожному з регіонів більшість людей планують брати участь в опитуванні. Найчастіше це мешканці заходу й півдня – 58,5% і 56,4% відповідно. На сході найбільша частка тих, хто не братиме участі – 43,9%.



Скільки українців візьмуть участь у всеукраїнському опитуванні / Інфографіка КМІС

Це опитування провели протягом 17 – 19 жовтня шляхом випадкової вибірки мобільних телефонів. Опитали 505 людей у віці від 18 років. Похибка не перевищує 4,5%.