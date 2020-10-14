Скільки українців готові зі зброєю в руках захищати державу, – дані опитування
Патріотами України вважають себе 85% населення, водночас 12% – протилежної думки. Патріотично налаштованих громадян приблизно однаково у всіх регіонах країни.
Тих, хто вважають себе патріотами, відносно більше серед людей старшого віку. Такі дані опитування оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".
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Скільки українців готові захищати свою державу
У разі загрози готовність відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках висловили 59% опитаних. У 2019 році таких людей було на 4% менше, а у 2012 році лише 33% українців заявили, що готові захищати державу.
Відносно більше таких людей серед чоловіків, а також людей середнього віку та з вищими доходами.
Як мешканці України ставляться до Дня захисника
69% опитаних позитивно ставляться до встановлення 14 жовтня державного свята Дня захисника України, 23% – нейтрально і лише 5% – негативно.
Найкраще це свято сприймають мешканці Заходу та Центру. Близько 60% опитаних, які проживають на Сході та Півдні позитивно ставляться до свята, третина – нейтрально і лише 6-7% негативно.
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Детальніше про святкування Дня захисника України читайте у матеріалах 24 каналу.