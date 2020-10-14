Патріотами України вважають себе 85% населення, водночас 12% – протилежної думки. Патріотично налаштованих громадян приблизно однаково у всіх регіонах країни.

Тих, хто вважають себе патріотами, відносно більше серед людей старшого віку. Такі дані опитування оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

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Скільки українців готові захищати свою державу

У разі загрози готовність відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках висловили 59% опитаних. У 2019 році таких людей було на 4% менше, а у 2012 році лише 33% українців заявили, що готові захищати державу.

Відносно більше таких людей серед чоловіків, а також людей середнього віку та з вищими доходами.

Як мешканці України ставляться до Дня захисника

69% опитаних позитивно ставляться до встановлення 14 жовтня державного свята Дня захисника України, 23% – нейтрально і лише 5% – негативно.

Найкраще це свято сприймають мешканці Заходу та Центру. Близько 60% опитаних, які проживають на Сході та Півдні позитивно ставляться до свята, третина – нейтрально і лише 6-7% негативно.

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Зверніть увагу! Опитування проводили 10 – 12 жовтня 2020 року методом телефонного інтерв'ю. Мобільні номери телефонів обирали випадково. Опитувані проживають на території України, крім тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Всього опитали 2 тисячі людей віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.

Детальніше про святкування Дня захисника України читайте у матеріалах 24 каналу.