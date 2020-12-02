Вражає, третина українців не знає, хто нині керує урядом, Верховною Радою та очолює Офіс Президента. Так, понад 40% опитаних не чули про главу ОП Андрія Єрмака, ще 35% українців не мають уявлення про те, чим займаються Дмитро Разумков та Денис Шмигаль.

Натомість справа з колишніми прем'єрами значно краща. Про Володимира Гройсмана та Арсенія Яценюка не чули лише 7 та 4% респондентів. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Результати свіжого опитування

Соціологи вимірювали рівень довіри до політиків, який виявив, що українці обізнані радше з політиками попередніх каденцій, ніж із представниками чинної влади.

42% українців не чули про главу Офісу Президента Андрія Єрмака;

35% опитаних не знають, хто такий Дмитро Разумков (спікер парламенту);

34% респондентів нічого не знають про Дениса Шмигаля, який обіймає посаду прем'єр-міністра.

18% опитаних не знають співголову парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка;

2% опитаних не чули про Віталія Кличка, який у 2020 році вдруге виграв вибори мера столиці.

Водночас усі учасники дослідження знають, який президент керує країною зараз та його попередника.

Що варто знати про Єрмака, Шмигаля та Разумкова

Андрій Єрмак став очільником Офісу Президента 11 лютого 2020 року. Він замінив на посаді Андрія Богдана. Преса називає Єрмака сірим кардиналом Банкової. Подейкують, що саме завдяки Єрмаку і його зв'язкам в Кремлі відбулося і звільнення моряків, і повернення кораблів, і обмін беркутівців на ув'язнених в ОРДЛО.

Денис Шмигаль – це чинний прем'єр-міністр України, який замінив на посаді Олексія Гончарука. Раніше Шмигаль очолював Івано-Франківську ОДА, був віцепрем'єр-міністром України та колишнім міністром розвитку громад і територій. З 4 березня 2020 року він обіймає посаду прем'єра.

Дмитро Разумков став спікером Верховної Ради України, одночасно з цим він є главою "Слуги народу". 35-річний політтехнолог був спікером штабу та одним з головних політичних консультантів Володимира Зеленського у президентській кампанії 2019 року.