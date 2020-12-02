Скільки українців не знають хто такий Разумков, Шмигаль і Єрмак: опитування
Вражає, третина українців не знає, хто нині керує урядом, Верховною Радою та очолює Офіс Президента. Так, понад 40% опитаних не чули про главу ОП Андрія Єрмака, ще 35% українців не мають уявлення про те, чим займаються Дмитро Разумков та Денис Шмигаль.
Натомість справа з колишніми прем'єрами значно краща. Про Володимира Гройсмана та Арсенія Яценюка не чули лише 7 та 4% респондентів. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".
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Результати свіжого опитування
Соціологи вимірювали рівень довіри до політиків, який виявив, що українці обізнані радше з політиками попередніх каденцій, ніж із представниками чинної влади.
- 42% українців не чули про главу Офісу Президента Андрія Єрмака;
- 35% опитаних не знають, хто такий Дмитро Разумков (спікер парламенту);
- 34% респондентів нічого не знають про Дениса Шмигаля, який обіймає посаду прем'єр-міністра.
- 18% опитаних не знають співголову парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка;
- 2% опитаних не чули про Віталія Кличка, який у 2020 році вдруге виграв вибори мера столиці.
Водночас усі учасники дослідження знають, який президент керує країною зараз та його попередника.
Що варто знати про Єрмака, Шмигаля та Разумкова
- Андрій Єрмак став очільником Офісу Президента 11 лютого 2020 року. Він замінив на посаді Андрія Богдана. Преса називає Єрмака сірим кардиналом Банкової. Подейкують, що саме завдяки Єрмаку і його зв'язкам в Кремлі відбулося і звільнення моряків, і повернення кораблів, і обмін беркутівців на ув'язнених в ОРДЛО.
- Денис Шмигаль – це чинний прем'єр-міністр України, який замінив на посаді Олексія Гончарука. Раніше Шмигаль очолював Івано-Франківську ОДА, був віцепрем'єр-міністром України та колишнім міністром розвитку громад і територій. З 4 березня 2020 року він обіймає посаду прем'єра.
- Дмитро Разумков став спікером Верховної Ради України, одночасно з цим він є главою "Слуги народу". 35-річний політтехнолог був спікером штабу та одним з головних політичних консультантів Володимира Зеленського у президентській кампанії 2019 року.
Що відомо про опитування?У період 28 – 30 листопада 2020 року опитали 2 500 респондентів методом телефонного інтерв'ю. В опитування взяли участь українці старші за 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
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