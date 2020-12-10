У тюрмах Росії незаконно утримують кілька сотень українців. Засуджених та політичних в'язнів з Криму продовжують примусово перевозити до Росії.

У Росії є 475 засуджених українців. Про це повідомили на фейсбук-сторінці прокуратури Криму.

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Там зазначили, що Росія переселяє до Криму росіян задля колонізації півострова. Водночас з півострова до Росії переселяють засуджених.

"За різними оцінками, від 172 тисяч до понад 500 тисяч росіян вже переселили. Продовжується примусове переміщення засуджених та політичних в'язнів до Російської Федерації", – запевнили у прокуратурі.

Встановлено 475 громадян України, які незаконно утримуються або утримувались у пенітенціарних закладах на території РФ,

– зазначили у відомстві.

Незаконно усиновлюють дітей з Криму

Також у прокуратурі зазначили, що аналогічні порушення вчиняють щодо дітей-сиріт, а також дітей, які позбавлені батьківського піклування. Їх також незаконно перевозять до Росії. Зокрема, у такий спосіб відбувається незаконне усиновлення.