Скільки українців незаконно утримують в Росії: прокуратура Криму назвала цифру
У тюрмах Росії незаконно утримують кілька сотень українців. Засуджених та політичних в'язнів з Криму продовжують примусово перевозити до Росії.
У Росії є 475 засуджених українців. Про це повідомили на фейсбук-сторінці прокуратури Криму.
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Там зазначили, що Росія переселяє до Криму росіян задля колонізації півострова. Водночас з півострова до Росії переселяють засуджених.
"За різними оцінками, від 172 тисяч до понад 500 тисяч росіян вже переселили. Продовжується примусове переміщення засуджених та політичних в'язнів до Російської Федерації", – запевнили у прокуратурі.
Встановлено 475 громадян України, які незаконно утримуються або утримувались у пенітенціарних закладах на території РФ,
– зазначили у відомстві.
Незаконно усиновлюють дітей з Криму
Також у прокуратурі зазначили, що аналогічні порушення вчиняють щодо дітей-сиріт, а також дітей, які позбавлені батьківського піклування. Їх також незаконно перевозять до Росії. Зокрема, у такий спосіб відбувається незаконне усиновлення.
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