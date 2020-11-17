Найбільше українців отримують зарплату близьку за розміром до мінімальної. Натомість високу зарплату, тобто понад 25 тисяч гривень, у вересні 2020 року Україні нарахували лише 6,6% штатних працівників.

Висока зарпалата в Україні – рідкість. У вересні роботодавці найчастіше виплачували своїм працівникам від 5 до 6 тисяч гривень. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

Цікаво Чи багатші грузини за українців: порівняння зарплат, пенсій та ВВП

Яку зарплату отримали українці у вересні

Зарплату до 5 000 гривень отримали 8,2% українців;

5 000 – 6 000 гривень – 19,0%;

6 000 – 6 500 гривнь – 5,7%;

6 500 – 7 000 гривнь – 5,2%;

7 000 – 8 000 гривень – 7,4%;

8 000 – 10 000 гривень – 11,1%;

10 000 – 12 000 гривень – 9,9%;

12 000 – 15 000 гривень – 11,1%;

15 000 – 20 000 гривень – 10,5%;

20 000 – 25 000 гривень – 5,3%;

понад 25 000 гривень – 6,6%.

За даними Держстату, найбільше зменшилася зарплата працівників авіаційного транспорту – на 22,5%. Однак, попри це зарплати у сфері залишаються найвищими в Україні – 21 048 гривень на місяць.