Загалом у Польщі наразі перебувають 507 тисяч офіційно зареєстрованих українських заробітчан. Вони становлять левову частку усіх іноземців, які працюють на території цієї країни.

У Польщі станом на осінь 2020 року працюють понад 700 тисяч іноземців. Про це розповіла очільниця Фонду соціального страхування Гертруда Ушчинска, повідомив bankier.pl.

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Громадян яких країн найбільше у Польщі

України – 507 тисяч;

Білорусі – понад 46 тисяч;

Грузії – понад 11 тисяч.

Ушчинска також наголосила, що за останні 16 років саме українці найчастіше зверталися до Фонду соцстраху. Загалом вони становлять 75% від усіх іноземців.

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