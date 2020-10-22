Скільки українців перебувають зараз на заробітках у Польщі: рекордна цифра
Загалом у Польщі наразі перебувають 507 тисяч офіційно зареєстрованих українських заробітчан. Вони становлять левову частку усіх іноземців, які працюють на території цієї країни.
У Польщі станом на осінь 2020 року працюють понад 700 тисяч іноземців. Про це розповіла очільниця Фонду соціального страхування Гертруда Ушчинска, повідомив bankier.pl.
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Громадян яких країн найбільше у Польщі
- України – 507 тисяч;
- Білорусі – понад 46 тисяч;
- Грузії – понад 11 тисяч.
Ушчинска також наголосила, що за останні 16 років саме українці найчастіше зверталися до Фонду соцстраху. Загалом вони становлять 75% від усіх іноземців.
Як COVID-19 вплинув на кількість заробітчан у Польщі
- У вересні 2020 року до Фонду соцстраху звернулася рекордна кількість заробітчан з різних країн світу.
- Їх на 16 тисяч більше, ніж було взимку напередодні пандемії COVID-19. Це допомогло стабілізувати негативну ситуацію на ринку праці, яку викликав жорсткий карантин через коронавірус.
- У Фонді соцстраху заявили, що вже надолужили збитки, завдані COVID-19.