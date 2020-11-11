Майже третина українців погодилася б на переїзд до Сполучених Штатів чи країн Євросоюзу за умови отримання громадянства. На постійне проживання до Росії за гроші поїхав би кожен 10.

Про готовність українців змінити країну проживання свідчать результати опитування, яке провів КМІС.

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Людей запитували, чи хотіли б вони переїхати на постійне проживання до Сполучених Штатів, країн Європейського союзу чи Росії, якщо б їм надали відповідне громадянство.

Скільки українців розглядають можливість переїзду

до США та країн Євросоюзу поїхали б 27,9% опитаних. Відмовилися б від пропозиції 68,7%. Крім того, 3,4% опитаних заявили, що їм важко відповісти.



Для порівняння: у квітні 2020 року зміну країни поживання на США чи ЄС розглядали 27,1% респондентів, відмовилися б – 65,1%.



27,9% опитаних. Відмовилися б від пропозиції 68,7%. Крім того, 3,4% опитаних заявили, що їм важко відповісти. у квітні 2020 року зміну країни поживання на США чи ЄС розглядали 27,1% респондентів, відмовилися б – 65,1%. до Росії поїхали б 5,8% опитаних. А за грошової підтримки у 100 тисяч доларів "підйомних" охочих було б мало не удвічі більше – 10,3%. Відмовилися б від переїзду до країни-окупанта 91,7 % українців, за гроші – 85,9%.



У квітні за переїзд були 6,3% опитаних та 11,2% – за гроші. Проти 86,3% і 80,2% відповідно.



Готовність українців переїхати у Росію, США, ЄС / Інфографіка зі сайту КМІС

Якщо проаналізувати зміну ставлення українців до цього питання навесні та восени 2020, зрозуміло, що вже більше громадян визначилися з вибором. Щодо ЄС та США – зросла як кількість тих, хто б виїхав туди, так і тих, хто б відмовився від пропозиції. У випадку переїзду у Росію – все більше українців схильні не приймати таку пропозицію, навіть за гроші.