Скільки українців підтримали б ізоляцію ОРДЛО: опитування
Майже половина українців допускає повну ізоляцію ОРДЛО у разі неможливості повернення окупованих Росією українських територій. Найбільш бажаним варіантом для 48,3% опитаних було б повернення цих територій під контроль України на умовах, які були до початку конфлікту.
Односторонню поступку з боку України, що не сприяє врегулюванню конфлікту, вбачають у таких спробах 39,6% опитаних, а 40% вважають це важливим кроком до відновлення миру. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
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На мінських домовленостях
38,8% респондентів вітають відновлення контролю над окупованими територіями на умовах мінських домовленостях. Зокрема:
- особливий статус;
- амністія;
- вибори до відновлення контролю.
Такий варіант припускає чверть опитаних – 25,4%.
Майже 39% підтримують відновлення ОРДЛО за мінськими домовленостями / Скриншот з відео
Неприпустимо втілювати мінські домовленості – відповіли 44% опитаних (43,9%).
Потрібен діалог з агресором
Водночас 44,8% українців вважають, що для припинення війни на Донбасі необхідний діалог із президентом-агресором Володимиром Путіним.
Деякі українці вважають, що потрібен діалог з Путіним / Скриншот з відео
Кожен п'ятий українець ствердив, що співпраця з президентом Росії шкодитиме україні – 20,2%. Майже 20% (19,4%) переконані, що діалог з Путіним не сприяє припиненню війни на Донбасі, але і не нашкодить Україні.
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