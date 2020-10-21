За кордоном в місцях обмеження волі перебувають 11 968 українців. З них 6 202 – уже засуджені за різні злочини.

Скільки емігрантів-українців працюють у світі

Такі дані станом на 1 жовтня 2020 року. Про це "Радіо Свободи" розповіли в МЗС України.

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Щодо емігрантів з України, то в ООН ще у 2017 році нарахували таких 5,9 мільйона. Проте у перелік внесли і тих, хто народився на українській території, проте тут не проживає.

Міжнародна організація міграції у 2016 році навела інші цифри. Поза межами України нарахували більше ніж 8 мільйонів українців.

У Мінсоцполітики, своєю чергою, у 2019 році нарахували 3,2 мільйона трудових мігрантів з України – це ті, що працюють на постійній основі. На тимчасових заробітках за кордоном перебувають від 7 до 9 мільйонів осіб.

Понад дві сотні українців ув'язнені на окупованому Донбасі

Як проінформували у СБУ, станом на кінець квітня 2020 року, на окупованих територіях Донбасу бойовики незаконно утримували 214 осіб. Останній обмін полоненими відбувся у квітні 2020 року. Наразі питанням обміну займаються у Тристоронній контактній групі.