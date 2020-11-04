Більша частина українців виступає проти можливого скасування безвізу з ЄС: соцопитування
Про скасування безвізового режиму України з Євросоюзом заговорили після ухвалення КСУ скандального рішення, що скасовує відповідальність за неправдиве е-декларування. Більшість населення України виступає проти можливого скасування безвізу, однак є й ті, хто підтрумує це.
55% опитаних українців негативно ставляться до можливого скасування безвізового режиму з ЄС. Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг".
Важливо "Немає сигналів": у "Слузі народу" не бачать підстав для скасування безвізу та траншу МВФ
Результати соцопитування про скасування безвізу
- 55% українців виступають проти скасування безвізового режиму з ЄС;
- 11% – підтримують скасування безвізу;
- 31% – ставляться до цього нейтрально.
Найбільш негативно ставляться до можливого скасування безвізу молодь, жителі столиці й західної України, прихильники "Європейської Солідарності", "Свободи", "Голосу" та партії "Слуга народу".
Чи можуть Україні скасувати безвіз
- В Євросоюзі занепокоєні рішеннями Конституційного Суду щодо скасування е-декларування. Це може стати підставою для тимчасового зупинення безвізового режиму для України.
- Посли G7 наголосили, що стривожені такими новинами. Вони зауважили, що Україна досягла значного прогресу, впроваджуючи після Революції Гідності антикорупційні реформи, однак зараз може зробити крок у минуле.
- Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення Конституційного Суду може вплинути на безвізовий режим з ЄС.
Актуально В ЄС заявили, що Україна має відновити антикорупційну інфраструктуру і натякнули на безвіз
Поділитися новиною