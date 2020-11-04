Про скасування безвізового режиму України з Євросоюзом заговорили після ухвалення КСУ скандального рішення, що скасовує відповідальність за неправдиве е-декларування. Більшість населення України виступає проти можливого скасування безвізу, однак є й ті, хто підтрумує це.