Переважна більшість населення України вважає українську рідною мовою. Крім того, дуже багато людей вдома спілкуються саме українською, а не російською мовою.

Про це свідчить моніторинг волонтерів "Простору свободи" та ініціативи "Навчай українською". Його проводили упродовж всього 2020 року. А результати оприлюднили з нагоди Дня української мови та писемності. Останній в Україні відзначають 9 листопада. Актуально Російська мова – більше не регіональна в Запоріжжі: рішення суду Докладніше про підсумки дослідження щодо української мови 73% українців вважають українську мову рідною.

українців вважають українську мову рідною. Спілкуються вдома переважно українською 53%, російською – 29% громадян України.

російською – 29% громадян України. 66% українців вважають, що держава має сприяти подальшому втіленню закону про мову в усіх сферах. Не поділяють таку думку 20%.

Підтримка закону про мову переважає в усіх регіонах України – від 88% на Заході до 53% на Півдні.

Громадський моніторинг зафіксував подальше зростання частки російської мови в телеефірі. Натомість української на ТБ – значно менше за передбачені законом 75%.

Частка школярів, що здобувають освіту з українською мовою, за рік зросла з 92 до 96%, а частка першокласників – з 96 до 97,5%.

а частка першокласників – з 96 до 97,5%. У 8 областях українською навчаються 100% першокласників, а в багатьох областях (включно з Донецькою) цей показник перевищує 99%.

першокласників, а в багатьох областях (включно з Донецькою) цей показник перевищує 99%. Завдяки переходу на українську мову учнів 5 – 11 класів, що навчалися раніше російською, загальна частка школярів, що навчаються в класах з російською мовою навчання, за рік знизилася більш як удвічі – з 6,9% до 3,2%.

Погана ситуацію з українською – в дитячих гуртках і секціях. Так, лише 16% дитячих гуртків у Києві та 8% у Харкові ведуть усі заняття українською мовою. В 56% гуртків і секцій для дітей у 5 найбільших містах України заняття – виключно російськомовні.

За підсумками моніторингу кафе та ресторанів у 26 містах (усі обласні центри, крім окупованих, а також Кривий Ріг, Маріуполь, Краматорськ та Сєвєродонецьк) лише 43% закладів харчування мають українську вивіску.

закладів харчування мають українську вивіску. Частка закладів із наявним меню українською стрімко зросла за рік з 75 до 88%. Зросла (до 58%) і частка персоналу, який обслуговує україномовних клієнтів українською мовою.

Попри закон про мову, в міському пасажирському транспорті в 36% випадків, а в міжміських автобусах у 31% випадків, україномовних пасажирів обслуговують російською мовою.

випадків, україномовних пасажирів обслуговують російською мовою. Російська мова цілковито домінує в українському інтернет-просторі. Наприклад, у Києві частка використання української мови в соцмережах становить лише 16%. Щоправда. українська мова трохи переважає російську в соціальних мережах лише в 4 областях України. Важливо КСУ не ухвалив рішення щодо закону про державну мову, – ЗМІ

Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу