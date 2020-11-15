"Долі змінилися в одну мить": скільки українців загинули у ДТП у 2020 році
У всьому світі 15 листопада вшановують пам'ять загиблих у ДТП. Від початку 2020 року на дорогах України загинули 2 842 людини.
Запобігти майбутнім трагедіям можливо – варто лише дотримуватися правил дорожнього руху. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Статистика шокує й засмучує. Ці життя обірвалися раптово. Хтось думав, що це не може трапитися з ним. Хтось покладався на удачу. А хтось просто не очікував, що злий фатум чекає за рогом. Але їхні життя й долі змінилися в одну мить,
– мовиться у повідомленні.
Найгучніші ДТП за листопад в Україні
- 2 листопада на Полтавщині прокурор Олександр Вольченко, перебуваючи за кермом Lexus, виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з вантажівкою DAF. Внаслідок ДТП загинули 3 людей: сам Вольченко, його дружина та їхня 3-річня дитина.
- 9 листопада на Херсонщині в Білозерському районі перевернувся рейсовий автобус. Загинули 2 людей, ще 18 – отримали травми різного ступеня важкості.
- 10 листопада в Одеській області "ВАЗ-2110" на величезній швидкості влетів у Hyundai Galloper та відлетів на 100 метрів. Загинули 2 людей.
- 13 листопада у Києві зіткнулися Hyundai та автомобіль служби таксі Uber. Жертвами ДТП стали 2 людей, ще 2 – отримали травми.
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