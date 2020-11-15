У всьому світі 15 листопада вшановують пам'ять загиблих у ДТП. Від початку 2020 року на дорогах України загинули 2 842 людини.

Запобігти майбутнім трагедіям можливо – варто лише дотримуватися правил дорожнього руху. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Статистика шокує й засмучує. Ці життя обірвалися раптово. Хтось думав, що це не може трапитися з ним. Хтось покладався на удачу. А хтось просто не очікував, що злий фатум чекає за рогом. Але їхні життя й долі змінилися в одну мить,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Всесвітній день пам'яті жертв ДТП припадає на 3 неділю листопада. За даними ООН, щороку у світі на дорогах гинуть понад 1,3 мільйона людей. Саме ДТП є головною причиною смертей людей віком від 15 до 29 років.

Найгучніші ДТП за листопад в Україні

2 листопада на Полтавщині прокурор Олександр Вольченко, перебуваючи за кермом Lexus, виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з вантажівкою DAF. Внаслідок ДТП загинули 3 людей: сам Вольченко, його дружина та їхня 3-річня дитина.

9 листопада на Херсонщині в Білозерському районі перевернувся рейсовий автобус. Загинули 2 людей, ще 18 – отримали травми різного ступеня важкості.

10 листопада в Одеській області "ВАЗ-2110" на величезній швидкості влетів у Hyundai Galloper та відлетів на 100 метрів. Загинули 2 людей.