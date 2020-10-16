За результатами свіжого опитування чималий відсоток українців використовують російські ЗМІ для отримання інформації. Однак тих, хто має протилежну думку, значно більше – понад 70%.

Скільки відсотків українців отримують інформацію з російських ЗМІ

Загалом 17% українців зізналися, що протягом останніх 30 днів використовували російські ЗМІ. Про це свідчать результати дослідження соціологічної компанії InMind.

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73% заявили, що не використовують російські ЗМІ. Також 28% опитаних, відповідаючи на питання, чи знають вони у своєму оточенні людей, які використовують російські ЗМІ, відповіли ствердно, ще 47% сказали, що їх оточення не використовує такі медіа, а 25% не змогли відповісти.

Чому українці використовують російські ЗМІ

29% опитаних, назвали необхідність дізнатися, що російські ЗМІ розповідають про Україну,

28% – хочуть отримати новини з РФ про те, що відбувається в РФ,

25% – шукають можливість отримати альтернативну точку зору,

17% – заявили, що російські ЗМІ цікаві,

15% – вказали на можливість отримувати новини російською мовою,

3% – впевнені, що російські ЗМІ більш правдиві та незалежні.

Користувачі російських телеканалів в Україні надають перевагу: НТВ, "Росія24", "РТР-Планета", "Перший канал" і "Росія-1".

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Скільки українців довіряє інтернет-ЗМІ

Також соціологічна компанія InMind з'ясувала, який вид українських ЗМІ є найбільш авторитетними серед українців.

Результати опитування:

48% українців довіряють національним і регіональним інтернет-ЗМІ,

41% – національним телеканалам,

21% – національним радіостанціям,

19% – національним друкованим ЗМІ.

Цікаво, що за останні 30 днів 62% опитаних отримували інформацію із соцмереж, 52% – з телебачення, 48% – із новинних сайтів, 13% – слухали радіо, і лише 8%- читали друковані ЗМІ.