17% українців отримують інформацію з російських ЗМІ: свіже опитування
За результатами свіжого опитування чималий відсоток українців використовують російські ЗМІ для отримання інформації. Однак тих, хто має протилежну думку, значно більше – понад 70%.
Скільки відсотків українців отримують інформацію з російських ЗМІ
Загалом 17% українців зізналися, що протягом останніх 30 днів використовували російські ЗМІ. Про це свідчать результати дослідження соціологічної компанії InMind.
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73% заявили, що не використовують російські ЗМІ. Також 28% опитаних, відповідаючи на питання, чи знають вони у своєму оточенні людей, які використовують російські ЗМІ, відповіли ствердно, ще 47% сказали, що їх оточення не використовує такі медіа, а 25% не змогли відповісти.
Чому українці використовують російські ЗМІ
- 29% опитаних, назвали необхідність дізнатися, що російські ЗМІ розповідають про Україну,
- 28% – хочуть отримати новини з РФ про те, що відбувається в РФ,
- 25% – шукають можливість отримати альтернативну точку зору,
- 17% – заявили, що російські ЗМІ цікаві,
- 15% – вказали на можливість отримувати новини російською мовою,
- 3% – впевнені, що російські ЗМІ більш правдиві та незалежні.
Користувачі російських телеканалів в Україні надають перевагу: НТВ, "Росія24", "РТР-Планета", "Перший канал" і "Росія-1".
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Скільки українців довіряє інтернет-ЗМІ
Також соціологічна компанія InMind з'ясувала, який вид українських ЗМІ є найбільш авторитетними серед українців.
Результати опитування:
- 48% українців довіряють національним і регіональним інтернет-ЗМІ,
- 41% – національним телеканалам,
- 21% – національним радіостанціям,
- 19% – національним друкованим ЗМІ.
Цікаво, що за останні 30 днів 62% опитаних отримували інформацію із соцмереж, 52% – з телебачення, 48% – із новинних сайтів, 13% – слухали радіо, і лише 8%- читали друковані ЗМІ.