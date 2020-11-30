Національне агенство з питань запобігання корупції оприлюднило перелік посадовців, які брехати у своїх деклараціях. Найбільше недоброчесних НАЗК виявило серед депутатів місцевих рад.

А от найменше у реєстрі корупціонерів народних депутатів України. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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Загалом з 2019 року до Реєстру корупціонерів потрапили 97 осіб. Їх звинувачують в умисному неподанні декларації чи декларування неправдивих відомостей.

Хто потрапив до Реєстру корупціонерів

42 депутати місцевих рад,

15 посадовців органів Державної кримінально-виконавчої служби України,

11 посадовців державних та комунальних підприємств,

8 державних службовців (зокрема працівники Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України, Держгеокадастру, районних державних адміністрацій, державні виконавці),

6 посадовців органів Національної поліції України,

6 посадовців органів Державної служби надзвичайних ситуацій,

3 суддів,

3 посадових осіб місцевого самоврядування,

2 лісників,

1 народний депутат України.

У НАЗК пояснили, що 17 з 97 отримали покарання у вигляді позбавлення волі.

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Які покарання отримали недобросовісні посадовці

64 випадки – 150 – 240 годин громадських робіт. Найчастіше покарання застосовувалося до депутатів місцевих рад.

17 випадків – від 1 до 1,6 року позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування. Обмеження діє 1 – 2 роки.

16 випадків – від 42 500 до 51 000 гривень штрафу. Найчастіше такі покарання отримували державні службовці та судді.

Також усім недоброчесним посадовцям заборонили на 1 – 2 роки обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Зверніть увагу! Через скандальне рішення Конституційного Суду корупціонерів не можуть притягувати до відповідальності за брехню у декларації. У НАЗК заявили, що правоохоронці вже закрили кілька кримінальних проваджень про неправдиве декларування на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.

Зауважимо, що до реєстру корупціонерів у жовтні потрапили аж 600 людей.