Скільки високопосадовців брешуть у декларації: перелік від НАЗК
Національне агенство з питань запобігання корупції оприлюднило перелік посадовців, які брехати у своїх деклараціях. Найбільше недоброчесних НАЗК виявило серед депутатів місцевих рад.
А от найменше у реєстрі корупціонерів народних депутатів України. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Важливо Це повинно було відбутися, щоб усі почали працювати, – Зеленський про рішення КСУ
Загалом з 2019 року до Реєстру корупціонерів потрапили 97 осіб. Їх звинувачують в умисному неподанні декларації чи декларування неправдивих відомостей.
Хто потрапив до Реєстру корупціонерів
- 42 депутати місцевих рад,
- 15 посадовців органів Державної кримінально-виконавчої служби України,
- 11 посадовців державних та комунальних підприємств,
- 8 державних службовців (зокрема працівники Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України, Держгеокадастру, районних державних адміністрацій, державні виконавці),
- 6 посадовців органів Національної поліції України,
- 6 посадовців органів Державної служби надзвичайних ситуацій,
- 3 суддів,
- 3 посадових осіб місцевого самоврядування,
- 2 лісників,
- 1 народний депутат України.
У НАЗК пояснили, що 17 з 97 отримали покарання у вигляді позбавлення волі.
Актуально Реальні порушення на мільйони, а не "одруки": 5 міністрів і 7 суддів збрехали у декларації
Які покарання отримали недобросовісні посадовці
- 64 випадки – 150 – 240 годин громадських робіт. Найчастіше покарання застосовувалося до депутатів місцевих рад.
- 17 випадків – від 1 до 1,6 року позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування. Обмеження діє 1 – 2 роки.
- 16 випадків – від 42 500 до 51 000 гривень штрафу. Найчастіше такі покарання отримували державні службовці та судді.
Також усім недоброчесним посадовцям заборонили на 1 – 2 роки обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
Зауважимо, що до реєстру корупціонерів у жовтні потрапили аж 600 людей.
Поділитися новиною