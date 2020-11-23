Колишні військові посадовці, які пішли з посад за часів президентства Володимира Зеленського, отримали величезні суми при звільненні. ЗМІ пишуть, що така одноразова допомога коливалася від 900 тисяч до 2,3 мільйона гривень.

Розслідування щодо одноразових виплат військовим експосадовцям провели журналісти Bihus.info. Читайте також Скільки заробляють судді КСУ: шокуючі цифри Хто та скільки отримав при звільненні Колишній начальник управління держохорони Валерій Гелетей на посаді отримував понад 889 тисяч на рік. При звільненні йому виплатили майже 805 тисяч.

на посаді отримував понад 889 тисяч на рік. При звільненні йому виплатили майже 805 тисяч. Ексголові Служби безпеки України Василю Грицаку виплатили 1 426 171 гривню.

виплатили 1 426 171 гривню. Колишній головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко при звільненні став багатшим на приблизно 2 мільйони гривень.

при звільненні став багатшим на приблизно 2 мільйони гривень. Степан Полторак , який був міністром оборони в уряді Володимира Гройсмана, при звільненні з військової служби отримав 1 925 261 гривню.

, який був міністром оборони в уряді Володимира Гройсмана, при звільненні з військової служби отримав 1 925 261 гривню. Колишній голова Нацполіції Сергій Князєв отримав понад 2,3 мільйона гривень.

отримав понад 2,3 мільйона гривень. Екскерівнику Нацгвардії Юрію Аллерову виплатили більш ніж 1,8 мільйона гривень. За словами журналістів, у 2020 році, Нацгвардія "докинула" йому ще понад 524 тисячі. Зверніть увагу! Раніше у Bihus.info зазначали, що чоловік очільниці Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився з посади, а тоді поновився й отримав за це 750 тисяч гривень.