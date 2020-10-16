Психологічна реабілітація в ЗСУ: у Генштабі кажуть, що її потребують тільки 10%
В Збройних силах України психологічна реабілітація потрібна 10% військових. У війську змінюють підхід до спостереження за психологічним здоров'ям бійців, але спеціалісти вважають, що цього недостатньо.
Кожен військовий проходить первинну психологічну реабілітацію. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на дані Генерального штабу.
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Навіщо бійцям первинна реабілітація:
- щоб зняти психологічну напругу;
- перемкнути військового на мирний режим з режиму "війни";
- визначити, чи потрібна подальша психологічна реабілітація в стаціонарі;
- повноцінної реабілітації потребують 10% військових.
Як у ЗСУ спостерігають за психічним станом бійців
- За настроєм кожного військового і його розмовами з родиною телефоном стежать товариші.
- В кожній військовій частині є група військових, які спостерігають за психологічним станом бійців і відзначають особливості. Вони намагаються допомогти товаришу, або сповіщають офіцера-психолога.
- Психологічний стан військових перевіряють також безпосередньо на лінії фронту на Донбасі.
Ми з досвіду Збройних сил США впровадили у військах роботу груп спостереження за суїцидальною поведінкою військовослужбовців,
− розповів представник Головного управління морально-психологічного забезпечення Ярослав Калініченко.
Проблемі психічного здоров'я військових не приділяють достатньо уваги
При цьому військовий психолог і учасник війни на Донбасі Андрій Козінчук розповів, що проблемі психічного здоров'я військових досі не приділяють достатньо уваги. Хоча позитивні зрушення в діях Генштабу і є, вони не мають глобальний характер.
На думку Козінчука, психологічна реабілітація для військових потрібна, але часто загрозу від ветеранів в суспільстві перебільшують.
Ветеран АТО не більш небезпечний для соціуму, ніж "розчавлений життям" менеджер з продажів,
− вважає Козінчук.
На думку Козінчука, психологічна реабілітація для військових потрібна, але часто загрозу від ветеранів в суспільстві перебільшують.