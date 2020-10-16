В Збройних силах України психологічна реабілітація потрібна 10% військових. У війську змінюють підхід до спостереження за психологічним здоров'ям бійців, але спеціалісти вважають, що цього недостатньо.

Кожен військовий проходить первинну психологічну реабілітацію. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на дані Генерального штабу.

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Навіщо бійцям первинна реабілітація:

щоб зняти психологічну напругу;

перемкнути військового на мирний режим з режиму "війни";

визначити, чи потрібна подальша психологічна реабілітація в стаціонарі;

повноцінної реабілітації потребують 10% військових.

Як у ЗСУ спостерігають за психічним станом бійців

За настроєм кожного військового і його розмовами з родиною телефоном стежать товариші.

В кожній військовій частині є група військових, які спостерігають за психологічним станом бійців і відзначають особливості. Вони намагаються допомогти товаришу, або сповіщають офіцера-психолога.

Психологічний стан військових перевіряють також безпосередньо на лінії фронту на Донбасі.

Ми з досвіду Збройних сил США впровадили у військах роботу груп спостереження за суїцидальною поведінкою військовослужбовців,

− розповів представник Головного управління морально-психологічного забезпечення Ярослав Калініченко.

Проблемі психічного здоров'я військових не приділяють достатньо уваги

При цьому військовий психолог і учасник війни на Донбасі Андрій Козінчук розповів, що проблемі психічного здоров'я військових досі не приділяють достатньо уваги. Хоча позитивні зрушення в діях Генштабу і є, вони не мають глобальний характер.

На думку Козінчука, психологічна реабілітація для військових потрібна, але часто загрозу від ветеранів в суспільстві перебільшують.

Ветеран АТО не більш небезпечний для соціуму, ніж "розчавлений життям" менеджер з продажів,

− вважає Козінчук.

На думку Козінчука, психологічна реабілітація для військових потрібна, але часто загрозу від ветеранів в суспільстві перебільшують.

Що треба знати про посттравматичний стресовий розлад (ПТСР):



Основні дані про ПТСР / Інфографіка Міністерства оборони