Російські війська були в Криму завжди, навіть до 2014 року там діяв Чорноморський флот Росії. Втім вже після окупації півострова агресор почав масову мілітаризацію Криму й наростив там військову присутність. За найскромнішими оцінками, нині там є понад 32 тисячі чинних військових.

Загалом за майже 7 років окупації Криму Росія наростила численність військ у Криму в близько 2,5 раза. Такі дані навів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, повідомляє "Радіо Свобода".

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До окупації у 2014 році численність російських військ у Криму налічувала близько 10 – 12 тисяч осіб. Це вже доволі багато, але за всі ці роки кількість відчутно зросла.

Справжня кількість російських військ на окупованому півострові, який Росія перетворила в гестапо, засекречена. Тож аналітики можуть лише припускати. Олександр Коваленко наводить найскромніші підрахунки, тобто справжня кількість може бути значно вищою.

Російські війська в Криму:

32,5 тисячі особового складу армії,

близько 200 бронеавтомобілів,

щонайменше 30 танків,

не менш як 100 артилерійських систем,

34 гелікоптери,

63 літаки,

684 одиниці іншої військової техніки різного призначення.

Тобто фактично, за найскромнішими підрахунками, контингент російських військ з 2014 року – за 6 років – зріс у 2,5 раза,

– наголосив аналітик.

Для порівняння особовий склад Збройних сил Вірменії налічує близько 48 тисяч осіб. Це при тому, що мовиться про цілу окрему державу, площа якої і кількість населення більші за Крим (а з окупованим Нагірним Карабахом – відчутно більші).

При цьому Вірменія перебуває в стані війни, яка протягом понад 30 років постійно загострюється, а в Криму не було війни з 1945 й аж до 2014 року, поки його не окупувала Росія.

До чого тут кримська вода

Олександр Коваленко підкреслив, що з появою у Криму нових підрозділів збільшується потреба в додатковому обладнанні інфраструктури – житла для військових, військових містечок, нових військових частин і баз, а також збільшується потреба і в водних ресурсах.

Враховуючи регулярне збільшення угруповання окупаційних військ, можна констатувати незмінний курс на погіршення ситуації в Криму, передовсім з водними ресурсами, які спрямовуються не на потреби населення, а на угруповання російських військ,

– заявив експерт.

Крім того, він наголосив, що дії Росії створюють загрозу для інших держав чорноморського басейну. Мовляв, замість туристичної Мекки, яким був Крим раніше, його перетворюють у суцільну військову базу.