Майже як армія Вірменії: скільки військ Росія перекинула в окупований Крим
Російські війська були в Криму завжди, навіть до 2014 року там діяв Чорноморський флот Росії. Втім вже після окупації півострова агресор почав масову мілітаризацію Криму й наростив там військову присутність. За найскромнішими оцінками, нині там є понад 32 тисячі чинних військових.
Загалом за майже 7 років окупації Криму Росія наростила численність військ у Криму в близько 2,5 раза. Такі дані навів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, повідомляє "Радіо Свобода".
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До окупації у 2014 році численність російських військ у Криму налічувала близько 10 – 12 тисяч осіб. Це вже доволі багато, але за всі ці роки кількість відчутно зросла.
Справжня кількість російських військ на окупованому півострові, який Росія перетворила в гестапо, засекречена. Тож аналітики можуть лише припускати. Олександр Коваленко наводить найскромніші підрахунки, тобто справжня кількість може бути значно вищою.
Російські війська в Криму:
- 32,5 тисячі особового складу армії,
- близько 200 бронеавтомобілів,
- щонайменше 30 танків,
- не менш як 100 артилерійських систем,
- 34 гелікоптери,
- 63 літаки,
- 684 одиниці іншої військової техніки різного призначення.
Тобто фактично, за найскромнішими підрахунками, контингент російських військ з 2014 року – за 6 років – зріс у 2,5 раза,
– наголосив аналітик.
Для порівняння особовий склад Збройних сил Вірменії налічує близько 48 тисяч осіб. Це при тому, що мовиться про цілу окрему державу, площа якої і кількість населення більші за Крим (а з окупованим Нагірним Карабахом – відчутно більші).
При цьому Вірменія перебуває в стані війни, яка протягом понад 30 років постійно загострюється, а в Криму не було війни з 1945 й аж до 2014 року, поки його не окупувала Росія.
До чого тут кримська вода
Олександр Коваленко підкреслив, що з появою у Криму нових підрозділів збільшується потреба в додатковому обладнанні інфраструктури – житла для військових, військових містечок, нових військових частин і баз, а також збільшується потреба і в водних ресурсах.
Враховуючи регулярне збільшення угруповання окупаційних військ, можна констатувати незмінний курс на погіршення ситуації в Криму, передовсім з водними ресурсами, які спрямовуються не на потреби населення, а на угруповання російських військ,
– заявив експерт.
Крім того, він наголосив, що дії Росії створюють загрозу для інших держав чорноморського басейну. Мовляв, замість туристичної Мекки, яким був Крим раніше, його перетворюють у суцільну військову базу.