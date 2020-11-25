В період з 27 липня по 25 листопада в результаті обстрілів на Донбасі загинули 4 українські бійці, ще 14 зазнали поранень. Українська сторона дотримується перемир’я, якого досягнули в рамках ТКГ.

Однак не потрібно забувати, що війна на сході України триває, лінія зіткнення – 400 кілометрів. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак.

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Без необхідності вогонь не відкривати

За словами Хомчака, українським військовим наказано не відкривати вогонь без необхідності, щоб не провокувати противника на відповідні дії.

В переважній більшості, на 99%, ці завдання наші військові виконують. На жаль, ворог не так само виконує їх,

– сказав генерал-полковник.

Він додав, що рішення про вогонь у відповідь приймає командир на місці.

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Обстріл кваліфікували як снайперський, зараз проводиться розслідування. Вогонь у відповідь українські військові не відкривали, оскільки проводили евакуацію пораненого, намагаючись його врятувати.

У військовослужбовця 72-ї бригади влучив російський снайпер. Бійця доставили у лікарню, але врятувати йому життя лікарям, на жаль, не вдалося.