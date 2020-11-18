На сьогодні невідомою є доля 69 військових, зниклих на Донбасі, від початку бойових дій на сході України. Про це повідомили в Кадровому центрі Збройних сил України Міністерства оборони.

Такі дані персонального обліку втрат особового складу Збройних сил України ведуть в Кадровому центрі Збройних сил України. Про це повідомили на сайті "Радіо Свобода". Зверніть увагу На Донеччині психічно нездорового чоловіка підозрюють у вбивстві власної 3-річної доньки Кількість зниклих безвісти З початку проведення антитерористичної операції кількість зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ становила 526 осіб. З цієї кількості знайдено (живими та мертвими) 457 осіб,

– зазначили у повідомленні. Станом на 17 листопада 2020 року залишаються не розшуканими 69 осіб. Зауважимо! У Донецькій області впродовж 2014 – 2020 років зареєстровані кримінальні провадження щодо 157 військовослужбовців зниклих безвісти. Зниклі безвісти на окупованих територіях: що відомо Президент України Володимир Зеленський 11 листопада 2020 року підписав указ "Про заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їх сімей". Мета документа – забезпечити гарантії захисту прав та інтересів осіб , зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень та членів їхніх сімей, а також підвищити ефективність їхнього розшуку.

, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень та членів їхніх сімей, а також підвищити ефективність їхнього розшуку. Ще у вересні було відомо, що приблизно 70 українських військовослужбовців залишаються зниклими на Донбасі. Проте тоді у Міноборони зазначили, що ця кількість не збільшується, а зменшується. Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу