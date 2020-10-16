У головних водосховищах Криму і Севастополя залишилося лише 9,8 мільйонів кубометрів води. Черпають воду жителі окупованого півострова фактично лише з Чорноріченського водосховища.

Саме там і залишились зазначені 9,8 мільйона кубометрів води з раніше 64,2 мільйона кубометрів, передає "Новая газета".

Це спричинило Питної води у Севастополі вистачить до кінця року: окупанти б’ють на сполох

Зауважимо, що вже влітку десятки тисяч жителів Криму отримували воду з перебоями. В осінньо-зимовий сезон подавати її будуть всього один – два рази в тиждень.

Раніше окупаційна адміністрація Севастополя заявляла, що води вистачить ще на 81 день.

Що відомо про проблеми Криму з водою:

До анексії Росією Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал.

Після того, як Росія вдерлася до Криму, постачання води припинили

На півострові обміліли водосховища, зокрема – Міжгірне та Білогірське.

Окупанти закликають місцевих жителів економити воду, для цього навіть запровадили обмеження подачі води.

Більше про проблеми з водою у Криму, заяви окупантів та реакцію на них України – читайте за посиланням.