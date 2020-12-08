В Україні лише кожен четвертий водій використовує ремені безпеки під час руху автомобілем. Це значно сприяє високому рівню смертності в ДТП.

Загалом рівень пристібання в Україні становить 26,04%. Про це повідомили у Центрі демократії та верховенства права.

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На думку експертів, причинами низького рівня користування ременями є упередження, які спонукають водіїв не пристібатися, та низький штраф – 51 гривня.

Ця сума створює у людей відчуття, наче правило про користування ременями є несуттєвим, його можна порушувати. Хоча ціною такого порушення може бути життя,

– заявила директорка Центру Олеся Холопік.

Дослідження проводили учасники Кампанії "За безпечні дороги" у 24 містах України. У ньому взяли участь понад 33 тисячі водіїв.

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Зокрема, 25 – 85% водіїв у всіх досліджених містах не пристібаються під час поїздки. Водночас у 12 з них цей показник найчастіше становить 70 – 80%.

Зверніть увагу! З 25 листопада 2020 року в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху. Вони стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів і пішоходів. Детальніше про це – читайте тут.



Рівень користування ременями безпеки / Фото Центру демократії та верховенства права

Відповідно до результатів дослідження, найчастіше водії пристібаються у Львові, Черкасах, Дніпрі та Вінниці. Водночас менше ніж 18% водіїв користуються ременями у Чернівцях, Кропивницькому та Сєвєродонецьку.

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Згідно з дослідженням, упродовж 2019 – 2020 років використання ременів безпеки майже не покращилося у порівнянні з 2018. Наприклад, у 2019 році загальний рівень пристібання був меншим, аніж у 2020 на 2 – 3%. Однак вони можуть бути статистичною похибкою.