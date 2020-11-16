Скільки втратили кафе та ресторани за перші дні карантину вихідного дня
За час карантину вихідного дня 14 – 15 листопада українські заклади громадського харчування втратили 27% від обігу. Загалом за минулий тиждень обіг кафе та ресторанів впав відразу на 10%.
У порівнянні з даними до епохи карантину, навесні 2020 року обіг закладів громадського харчування впав на 81%%. Про це повідомляє Opendatabot.
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Влітку ресторанам та кафе вдалося покращити свої позиції. Однак ненадовго: вже восени обіг знову почав падати.
За даними досліджень Poster, саме на суботу та неділю припадає левова частка усіх доходів закладів громадського харчування.
Які заклади зароблять найбільше за вихідні
- ресторани – 41% від загального доходу;
- бари – 40% від загального доходу;
- піцерії – 35% від загального доходу;
- кальянні – 35% від загального доходу;
- фастфуд – 31% від загального доходу;
- кондитерські – 30% від загального доходу.
Карантин вихідного дня: порушення / Інфографіка 24 канала
Що відомо про карантин вихідного дня
- Карантин вихідного дня в Україні набув чинності з 14 листопада. Його обмеження діятимуть щонайменше до 30 листопада.
- Українські підприємці протестують проти локдауну на вихідні. Вони переконані, що це знищить бізнес.
- У деяких міста місцева влада відмовилася запроваджувати жорсткий карантин щосуботи та щонеділі.
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