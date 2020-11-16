За час карантину вихідного дня 14 – 15 листопада українські заклади громадського харчування втратили 27% від обігу. Загалом за минулий тиждень обіг кафе та ресторанів впав відразу на 10%.

У порівнянні з даними до епохи карантину, навесні 2020 року обіг закладів громадського харчування впав на 81%%. Про це повідомляє Opendatabot.

Читайте також Перекриті дороги та пікети: українці протестують проти карантину вихідного дня – фото, відео

Влітку ресторанам та кафе вдалося покращити свої позиції. Однак ненадовго: вже восени обіг знову почав падати.

За даними досліджень Poster, саме на суботу та неділю припадає левова частка усіх доходів закладів громадського харчування.

Які заклади зароблять найбільше за вихідні

ресторани – 41% від загального доходу;

бари – 40% від загального доходу;

піцерії – 35% від загального доходу;

кальянні – 35% від загального доходу;

фастфуд – 31% від загального доходу;

кондитерські – 30% від загального доходу.



Карантин вихідного дня: порушення / Інфографіка 24 канала

Що відомо про карантин вихідного дня