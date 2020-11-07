Більшість жителів Закарпаття бачить свій регіон у складі унітарної України. Проте третина закарпатців хоче розширених повноважень для місцевих рад та громад.

Так, за Закарпаття у складі унітарної України виступають 50,8% жителів регіону. Про це свідчать дані дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, повідомляє "Радіо Свобода".

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Крім того, про федералізацію говорять лише 2,8%.

За словами експерта Фонду Андрія Сухарини, загрози сепаратизму на Закарпатті немає, зважаючи на ті настрої, що панують серед населення Закарпаття. Проте 31% представників нацменшин не відповіли на це питання.

Саме по собі це нічого не говорить. З цими громадянами України треба працювати, доносити візію,

– наголосив Сухарина.

Що думають закарпатці про подвійне громадянство

Не проти подвійного (множинного) громадянства – 26%.

Серед представників національних меншин області таких є 53%.

Повністю не підтримують ідею подвійного громадянства 22%, серед нацменшин таких всього 6%.

Що думають закарпатці про вступ до НАТО

Підтримують вступ України до НАТО –64% закарпатців,

Виступають за позаблоковий статус – 18%,

Хочуть військовий союз з Росією й іншими країнами СНД – 1%.