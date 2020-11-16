Найбільше порушень карантину вихідного дня зафіксували в регіонах, де місцева влада відмовлялася виконувати рішення уряду. Загалом правоохоронці закрили 2,4 тисячі об’єктів. Зокрема, заклади торгівлі, нічні клуби і спортзали.

Протягом вихідних 14 – 15 листопада поліцейські ретельно стежили за дотриманням вимог карантину вихідного дня. Про це у коментарі Інтерфакс-Україна розповів глава Нацполіції Ігор Клименко.

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Загалом поліція за суботу – неділю закрила майже 2 400 суб'єктів господарювання, які працювали всупереч постанові Кабміну,

– розповів Клименко.

Хто найбільше порушував карантин

понад 1 500 закладів торгівлі;

майже 800 кафе та ресторанів;

приблизно 30 нічних клубів і 20 спортзалів.

За його словами, поліція склала майже 2 тисячі адміністративних протоколів за порушення карантину та відкрила 9 кримінальних проваджень.

Клименко наголосив, що найбільше порушень карантинних обмежень поліцейські зафіксували в тих регіонах, де представники місцевої влади офіційно заявили, що відмовляються виконувати рішення Кабміну.

Де найбільше порушували карантин

у Львівській області;

Дніпропетровській;

Тернопільській;

Черкаській;

Одеській;

Київській.

"Я знову звертаю увагу, що поліція діє в межах своїх повноважень і реагує відповідно на всі порушення чинного законодавства, – додав глава Нацполіції. Клименко зазначив: якщо люди відкрито ігнорують закон, то повинні понести відповідне покарання.

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Зверніть увагу! Загалом від початку карантину в Україні поліція склала 52 949 адміністративних протоколів. За результатами судових розглядів наклали штрафи на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.



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Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу