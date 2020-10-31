Середня зарплата глави Конституційного Суду України Олександра Тупицького у 2019 році склала 371 тисячу гривень. Заробітна плата інших членів суду трохи менша – в середньому 335 тисяч гривень.

Порівнявши зарплату голови КСУ та середню зарплату по країні, можна зробити висновок, що Тупицький заробляє в 35 разів більше за середньостатистичного українця. Такі дані опубліковані у реєстрі декларацій НАЗК.

Зверніть увагу КСУ взявся за незаконне збагачення, коли Тупицький отримав запит про його майно в Криму, – НАЗК

Варто зазначити, що середня зарплата в Україні у 2019 році становила 10,5 тисяч гривень. У 2020 році вона зросла на 12,3% – до 11 998 гривень.



Зарплата голови КСУ та члена КСУ / Фото НАЗК

Про те, у якому регіоні України найбільше зросла середня зарплата – читайте у матеріалі 24 каналу.

Чому Конституційний Суд втрапив у скандал

Конституційний Суд України у закритому режимі визнав неконституційною статтю, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Це трапилось 27 жовтня.

Президент Володимир Зеленський терміново скликав РНБО. Річ у тім, що таке рішення КСУ впливає не лише на ситуацію в країні, але й на співпрацю з міжнародними партнерами. У МВФ вже заявили, що доступ до інформації про статки високопосадовців є критично важливим кроком в боротьбі з корупцією.



Що відомо про скандальне рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу

