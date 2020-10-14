Не слабка, а сильна стать: скільки жінок служать в українському війську
У Збройних силах України проходять службу близько 31 тисячі жінок-військових. Це 12% від загальної кількості військовослужбовців у ЗСУ.
Такі дані повідомили у Головному управлінні персоналу Генерального штабу ЗСУ, інформує Громадське радіо.
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Що відомо про українських жінок у ЗСУ:
- 4500 офіцерок,
- близько 1300 прапорщиць,
- близько 24 000 сержанток, старшинок, солдаток,
- понад 1000 курсанток.
Також окрім військовослужбовиць в українському війську працюють і цивільні жінки. Їх нарахували близько 24 тисяч.
Детально про події у День захисника України можна прочитати тут.