У Збройних силах України проходять службу близько 31 тисячі жінок-військових. Це 12% від загальної кількості військовослужбовців у ЗСУ.

Такі дані повідомили у Головному управлінні персоналу Генерального штабу ЗСУ, інформує Громадське радіо.

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Що відомо про українських жінок у ЗСУ:

4500 офіцерок,

близько 1300 прапорщиць,

близько 24 000 сержанток, старшинок, солдаток,

понад 1000 курсанток.

Також окрім військовослужбовиць в українському війську працюють і цивільні жінки. Їх нарахували близько 24 тисяч.

Зверніть увагу! Під час свого виступу у Київському ліцеї імені Івана Богуна президент Володимир Зеленський зазначив, що з Днем захисника потрібно вітати не лише чоловіків, а й представниць прекрасної статі. Адже в українському війську чимало відважних жінок та дівчат, які не поступаються чоловікам.

Детально про події у День захисника України можна прочитати тут.