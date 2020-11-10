Президентський рейтинг: яка підтримка у Зеленського та хто вийшов на друге місце
Якби найближчим часом в Україні відбулися президентські вибори, то більшість голосів здобув би чинний очільник держави Володимир Зеленський. Він випереджає свого головного конкурента Петра Порошенка.
Станом на 10 листопада за Зеленського готові проголосувати 31% українців. Опитування рейтингів імовірних кандидатів у президенти оприлюднив Центр Разумкова.
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Хто може стати наступним президентом
За кого проголосують українці, які визначилися та підуть на вибори:
- Володимир Зеленський – 31%;
- Петро Порошенко – 21%;
- Юрій Бойко – 17%;
- Юлія Тимошенко – 8%;
- Ігор Смешко – 6%;
- Руслан Кошулинський – 3%;
- Олег Ляшко – 2%;
- Олександр Вілкул – 1%.
Попередні опитування
Раніше Київський міжнародний інститут соціології проводив опитування у вересні 2020 року. Тоді голоси українців розподілилися так:
- Володимир Зеленський – 31,8%;
- Петро Порошенко – 18,9%;
- Юрій Бойко – 13,3%;
- Юлія Тимошенко – 9,8%;
- Ігор Смешко – 6,8%;
- Олег Ляшко – 6%;
- Анатолій Гриценко – 4,9%;
- Рейтинг інших кандидатів – нижче 3%.
Рейтинг кандидатів у президенти України / Інфографіка 24 каналу
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