Якби найближчим часом в Україні відбулися президентські вибори, то більшість голосів здобув би чинний очільник держави Володимир Зеленський. Він випереджає свого головного конкурента Петра Порошенка.

Станом на 10 листопада за Зеленського готові проголосувати 31% українців. Опитування рейтингів імовірних кандидатів у президенти оприлюднив Центр Разумкова.

Цікаво Ляшко програв на довиборах до Верховної Ради: є офіційна заява ЦВК

Хто може стати наступним президентом

За кого проголосують українці, які визначилися та підуть на вибори:

Володимир Зеленський – 31%;

Петро Порошенко – 21%;

Юрій Бойко – 17%;

Юлія Тимошенко – 8%;

Ігор Смешко – 6%;

Руслан Кошулинський – 3%;

Олег Ляшко – 2%;

Олександр Вілкул – 1%.

Зверніть увагу! Опитування провели упродовж 30 жовтня – 5 листопада 2020 року. Загалом опитали 2000 респондентів віком від 18 років методом особистого інтерв'ю. В опитуванні взяли учать українці в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,3%.

Попередні опитування

Раніше Київський міжнародний інститут соціології проводив опитування у вересні 2020 року. Тоді голоси українців розподілилися так:

Володимир Зеленський – 31,8%;

Петро Порошенко – 18,9%;

Юрій Бойко – 13,3%;

Юлія Тимошенко – 9,8%;

Ігор Смешко – 6,8%;

Олег Ляшко – 6%;

Анатолій Гриценко – 4,9%;

Рейтинг інших кандидатів – нижче 3%.



Рейтинг кандидатів у президенти України / Інфографіка 24 каналу