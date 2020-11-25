Українців з 21 листопада штрафують за відсутність масок у громадських місцях. За словами Максима Степанова, за 4 дні склали 2 111 постанов про накладання штрафів.

Інформацію про те, скількох людей оштрафували за відсутність масок протягом 21 – 24 листопада на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.

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Уже 4 дні діє в нашій країні закон про накладання адміністративної відповідальності – штрафів – за неносіння масок у громадських місцях. За цей час склали 2 111 постанов про накладання штрафів безпосередньо на місці,

– зазначив Степанов.

Він нагадає, що все це потрібно, аби зберегти здоров'я українців. Степанов наголосив, що носіння масок обов'язкове у громадських місцях. Однак, якщо людина йде сама по вулиці, у носінні маски необхідності немає.

Що відомо про штрафи за відсутність масок

Якщо під час карантину людина зайшла у громадське місце або транспорт без засобу захисту , вона змушена заплатити штраф розміром від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 170 до 255 гривень.

, вона змушена заплатити розміром від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів, тобто Штрафи можуть виписувати уповноважені представники місцевої влади, поліцейські, а також співробітники Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Зверніть увагу! Станом на 25 листопада коронавірус підтвердили в 661 858 жителів України, за останню добу – у 13 882. Від початку епідемії одужати вдалося 307 778 хворим, на жаль, померли – 11 492.