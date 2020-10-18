Скількох росіян визнали біженцями в Україні: дані міграційної служби
Державна міграційна служба України за 9 місяців 2020 року визнала біженцями 17 громадян Росії. Минулого року таких людей було значно менше – лише 9 за цілий рік.
Ще 20 росіян визнали такими, які потребують додаткового захисту. У 2019 році таких людей було 19. Про це ДМС повідомила на запит "Радіо Свободи".
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Що відомо про біженців в Україні
- Станом на 1 жовтня в Україні офіційно зареєстровані 1 276 біженців.
- Крім того, 878 людей визнали такими, які потребують допомоги.
- Основними країнами походження шукачів захисту в Україні є Афганістан, Нігерія, Росія, Сирія, Камерун, Таджикистан, Сомалі, Демократична Республіка Конго, Гана, Бангладеш, Узбекистан, Ємен, Гвінея, Єгипет та Кот-д’Івуар.
- Раніше 45-річний росіянин пішки незаконно перетнув кордон, щоб просити в Україні статус біженця. За його словами, вдома його переслідують за політичні та релігійні погляди.