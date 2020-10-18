Державна міграційна служба України за 9 місяців 2020 року визнала біженцями 17 громадян Росії. Минулого року таких людей було значно менше – лише 9 за цілий рік.

Ще 20 росіян визнали такими, які потребують додаткового захисту. У 2019 році таких людей було 19. Про це ДМС повідомила на запит "Радіо Свободи".

Раніше "Росія не придатна для життя": чоловік незаконно перетнув кордон і просить статус біженця

Що відомо про біженців в Україні

Станом на 1 жовтня в Україні офіційно зареєстровані 1 276 біженців.

Крім того, 878 людей визнали такими, які потребують допомоги.

Основними країнами походження шукачів захисту в Україні є Афганістан, Нігерія, Росія, Сирія, Камерун, Таджикистан, Сомалі, Демократична Республіка Конго, Гана, Бангладеш, Узбекистан, Ємен, Гвінея, Єгипет та Кот-д’Івуар.

Раніше 45-річний росіянин пішки незаконно перетнув кордон, щоб просити в Україні статус біженця. За його словами, вдома його переслідують за політичні та релігійні погляди.

Хто такі біженці Біженець – це особа, яка не є громадянином України. Через обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань через расу, віросповідання, національність чи політичні погляди така людина перебуває за межами батьківщини. Вона не може або не бажає просити про допомогу у своєї держави.

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів 28 вересня дозволив іноземцям в'їзд в Україну. Однак вони повинні мати страховий поліс, який би покрив витрати на лікування коронавірусу та обсервацію.