З 2014 року Росія до окупованого нею Криму завезла до 1 мільйона росіян.

Росіяни заселяють Крим: що відомо

Як зауважив національний лідер кримських татар, нардеп від "Європейської Солідарності" Мустафа Джемілєв, усі ці люди в'їхали з порушенням українського законодавства. За це передбачено кримінальне покарання. Про це повідомляє "Крим. Реалії".

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За роки окупації, за минулі шість з гаком років, окупанти завезли до Криму, за різними оцінками, від півмільйона до одного мільйона осіб,

– додав кримськотатарський лідер.

Що цьому передувало

У вересні на одному із засідань в ООН постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав "величезною проблемою" демографічні зміни в Криму. Він наголосив, що Росія намагається витіснити з півострова все проукраїнське населення.