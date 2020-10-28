Лукашенко наказав виганяти студентів-протестувальників з вишів: скількох вже відрахували
У Білоруському державному медичному університеті почали відраховувати студентів, які беруть участь у протестах. Наразі з вишу вигнали 12 людей. Схожа ситуація і в Білоруській державній академії мистецтв.
Деякі білоруські вищі навчальні заклади взялися виконувати заклик самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Про це повідомляє "Наша Нива".
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Які виші відрахували студентів
- Білоруський державний медичний університет вигнав 12 студентів. Крім того, адміністрація закладу продовжує погрожувати іншим відрахуванням за участь у національному страйку.
- Білоруська державна академія мистецтв відрахувала зі своїх лав трьох студентів. Ще двом – офіційно оголосили догану.
До чого виші закликав Лукашенко
Напередодні самопроголошений президент звернувся зі закликом відраховувати студентів, які беруть участь у протестах. Лукашенко заявив, що їх можна відправляти в армію.
Детальніше Відправити в армію чи на вулицю: Лукашенко вимагає відрахувати з вишів протестуючих студентів