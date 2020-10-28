У Білоруському державному медичному університеті почали відраховувати студентів, які беруть участь у протестах. Наразі з вишу вигнали 12 людей. Схожа ситуація і в Білоруській державній академії мистецтв.

Деякі білоруські вищі навчальні заклади взялися виконувати заклик самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Про це повідомляє "Наша Нива". Читайте також Білорусь розкидується найрозумнішою молоддю, – журналістка про відрахування студентів Які виші відрахували студентів Білоруський державний медичний університет вигнав 12 студентів. Крім того, адміністрація закладу продовжує погрожувати іншим відрахуванням за участь у національному страйку.

вигнав 12 студентів. Крім того, адміністрація закладу продовжує погрожувати іншим відрахуванням за участь у національному страйку. Білоруська державна академія мистецтв відрахувала зі своїх лав трьох студентів. Ще двом – офіційно оголосили догану. До чого виші закликав Лукашенко Напередодні самопроголошений президент звернувся зі закликом відраховувати студентів, які беруть участь у протестах. Лукашенко заявив, що їх можна відправляти в армію. Детальніше Відправити в армію чи на вулицю: Лукашенко вимагає відрахувати з вишів протестуючих студентів Зверніть увагу! З 26 жовтня у Білорусі почався загальнонаціональний страйк. Сталося це після завершення дії ультиматуму, який Світлана Тихановська раніше оголосила Лукашенку. Страйк підтримали і студенти різних університетів, після чого їх почали затримувати силовики. Більше про ситуацію у Білорусі читайте за посиланням.