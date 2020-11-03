Народні депутати закликають чинний склад суддів Конституційного Суду добровільно піти у відставку. Однак можливість того, що до заклику дослухаються судді КСУ і самі складуть повноваження невелика.

Таку думку висловив нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Качура. Також в ефірі 24 каналу він пояснив слова президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Важливо Нардепи закликають суддів КСУ піти у відставку: хто підписав заяву

Все буде залежати від самих суддів Конституційного Суду,

– вважає Качура.

Він також зазначив, що в європейській практиці все працює трохи по-іншому. Якщо ж міністр чи будь-який орган влади втрачає довіру суспільства, то він йде у відставку.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський закликав суддів КСУ добровільно піти у відставку. За його словами, ті судді, які підуть у відставку й не підтримували скасування положень антикорупційного законодавства, зможуть претендувати на перепризначення.

Про розпуск Верховної Ради

Крім цього, президент в ефірі одного з каналів напередодні сказав, що може знову розпустити Верховну Раду, якщо депутати не підтримають його ініціативу щодо розпуску Конституційного суду. Качура ж наголосив, що таке можливо тільки якщо почнеться політична криза і Рада зайде у глухий кут.

"Не йшлося про те, що таке відбуватиметься. Зараз ніяких підстав для розпуску немає. Рада працює та приймає рішення. Про це рано говорити", – наголосив Качура.

І додав, що особисто підтримує президента розв'язати питання конституційного колапсу, але він прихильник менш радикальних варіантів виходу із ситуації.

Що передувало