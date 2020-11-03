Складання повноважень суддів КСУ та розпуск Ради: Качура пояснив, чи це можливо
Народні депутати закликають чинний склад суддів Конституційного Суду добровільно піти у відставку. Однак можливість того, що до заклику дослухаються судді КСУ і самі складуть повноваження невелика.
Таку думку висловив нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Качура. Також в ефірі 24 каналу він пояснив слова президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.
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Все буде залежати від самих суддів Конституційного Суду,
– вважає Качура.
Він також зазначив, що в європейській практиці все працює трохи по-іншому. Якщо ж міністр чи будь-який орган влади втрачає довіру суспільства, то він йде у відставку.
Про розпуск Верховної Ради
Крім цього, президент в ефірі одного з каналів напередодні сказав, що може знову розпустити Верховну Раду, якщо депутати не підтримають його ініціативу щодо розпуску Конституційного суду. Качура ж наголосив, що таке можливо тільки якщо почнеться політична криза і Рада зайде у глухий кут.
"Не йшлося про те, що таке відбуватиметься. Зараз ніяких підстав для розпуску немає. Рада працює та приймає рішення. Про це рано говорити", – наголосив Качура.
І додав, що особисто підтримує президента розв'язати питання конституційного колапсу, але він прихильник менш радикальних варіантів виходу із ситуації.
Що передувало
- Конституційний Суд 27 жовтня прийняв скандальне рішення – визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Тобто скасував систему е-декларування.
- У відповідь Зеленський вніс до Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду. А також визнати його рішення про декларування "нікчемним" та таким, що не має правових наслідків.
- Така ініціатива глави держави розділила суспільство на 2 табори: тих, хто підтримує її, та тих, хто проти.
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