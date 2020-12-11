Мокрий сніг, ожеледь, сильний вітер: негода в Україні не відступає
Упродовж 11 грудня в Україні спостерігатимуться складні погодні умови. Зокрема, слід очікувати мокрий сніг, дощ і ожеледь на дорогах.
Негода в Україні триває
Складні погодні умови передусім можна буде спостерігати на Правобережжі. Тут власне і прогнозують синоптики мокрий сніг, дощ і місцями ожеледь На решті території – без опадів. Про це повідомляє пресцентр ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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Водночас ожеледицю слід очікувати у північно-східній частині, північних і центральних областях. А на Приазов’ї пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду – це І рівень небезпечності, жовтий.
Український гідрометцентр, зі свого боку, інформує про опади у всіх західних областях. Вже ближче до Києва – на Вінниччині та Житомирщині – буде сухо. Крім того дощитиме на Одещині.
У Києві та Київській області – ожеледь, на дорогах – ожеледиця. Це також I рівень небезпечності, жовтий.
У ДСНС застерігають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Прогноз погоди в Україні на 11 грудня / Дані Укргідрометцентру
Негода в Україні: актуальна інформація
- 10 грудня на всій території України різко погіршилася погода. Зокрема, пориви вітру сягали 15 – 20 метрів за секунду. А на дорогах утворилася ожеледиця. В деяких регіонах, зокрема, Києві, падав крижаний дощ.
- Через такі складні погодні умови було оголошено I рівень небезпечності, жовтий. А у столиці запровадили оперативне положення. До цього у Києві через ожеледь та низку аварій практично зупинився рух на десятках вулиць.
- Через негоду в Україні без електрики залишалися 173 населених пункти. Розташовуються вони в 3 областях – Київській, Житомирській і Чернівецькій. Також у кількох областях обмежували рух.
- Як загалом Україна постраждала від негоди 10 грудня читайте тут.
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