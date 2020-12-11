Упродовж 11 грудня в Україні спостерігатимуться складні погодні умови. Зокрема, слід очікувати мокрий сніг, дощ і ожеледь на дорогах.

Негода в Україні триває

Складні погодні умови передусім можна буде спостерігати на Правобережжі. Тут власне і прогнозують синоптики мокрий сніг, дощ і місцями ожеледь На решті території – без опадів. Про це повідомляє пресцентр ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Водночас ожеледицю слід очікувати у північно-східній частині, північних і центральних областях. А на Приазов’ї пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду – це І рівень небезпечності, жовтий.

Український гідрометцентр, зі свого боку, інформує про опади у всіх західних областях. Вже ближче до Києва – на Вінниччині та Житомирщині – буде сухо. Крім того дощитиме на Одещині.

У Києві та Київській області – ожеледь, на дорогах – ожеледиця. Це також I рівень небезпечності, жовтий.

У ДСНС застерігають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Докладніше з прогнозом погоди на 11 грудня можете ознайомитися за цим посиланням.

Прогноз погоди в Україні на 11 грудня / Дані Укргідрометцентру

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