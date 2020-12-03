Не такий страшний виявився коронавірус, як істеричні спроби російських пропагандонів в своїх ефірах оживити мертву медичну систему. Ці некроманти в припадку запльовують об'єктиви камер, намагаючись довести, що їхня країна створила вакцину від коронавірусу.

Россия упёрто пытается доказать, что она не то ничтожество, которым ее считают в мире. Но кремлевские пропагандисты только зря получают свою зарплату. Адекватное сообщество абсолютно не верит в надежность и безопасность их "Спутник V". Подробнее – в видеоблоге "АнтиФейк" на 24 канале.

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Ведущая очковтирательского цирка, который на федеральном канале России принято называть "60 минут", Ольга Скабеева недавно уличила меня в подыгрывании Западной пропаганде.

Егор Скорина назвал российскую вакцину "мутью" и заявил, что предпочел бы "лечиться бензином внутривенно". Также он попытался принизить препарат, назвав его "ветеринарным" и заявив о нежелании украинцев "ощущать себя скотом,

– говорила Скабеева.

Этим Скорина "подыграл пропаганде Запада и Украины в отношении вакцины производства РФ, которую пытаются дискредитировать как конкурента американских и европейских препаратов".



Пост Скабеевой / Скриншот Егора Скорины

Ответ на пропаганду

Российская пропаганда выстраивает для внутреннего потребителя вертикальную модель общества. Мол, в мире есть страны-хозяева, а есть страны-подвластные. Отсюда идет все критически-недоверчивое отношение зомбированных людей к окружающему миру.

Масла в огонь подливает менталитет на России и работа мозга на подсознательном уровне. Если взять 10 жителей Москвы для ремонта дороги, то двое будут работать, а восемь руководить. Это модель доминации. Кто сильный – тот начальник. В этой пропаганде не существует действий совершенных по собственной воле.

На почве этой пропаганды у зомбированных людей зародилось параноидальное отношение к мировым процессам и нездоровое рвение к соперничеству ради выживания в тот момент, когда на самом деле им ничего не угрожает.

Любители программ на федеральном канале могут быть уверены, что у путинской Росии нет никаких изъянов. Выше этого потолка развиваться дальше просто некуда. Можно только вернуть что-то давно потерянное. СССР и молоко по 2 рубля.

Но есть пару вопросов:

Но почему же вокруг развалены дороги?

Почему медицинская система одна из худших в мире?

Почему за пластиковый стаканчик могут закрыть?

Почему вся провладная вертикаль коррумпирована?

Почему выходят люди на площадь Сахарова?

Почему подняв голову по ней же и получаешь милицейской дубинкой?

Ответ – элементарный. Потому что – враги. Вот сейчас победим Сороса и доделаем дороги. Вот спасем русскоязычных с Донбасса и поднимем уровень медицины. А сюжеты про коррупцию и митинги проплатили кто? Враги. Западные или какие-то еще – неважно. У российской пропаганды нет конечного врага, потому что каждый оказывается промежуточным, а дороги, медицина и коррупция остаются на своем месте нетронутыми и убитыми.

Российская вакцина

Так вот, по мнению Скабеевой, это именно американцы пытаются убедить украинцев в смертельной опасности российской недовакцины. Пропаганда такова: штаты хотят добиться гарантированной покупки Киевом западных препаратов по многократно завышенным ценам вместо дешевой, доступной и невероятно надежной вакцины из России.



Российская вакцина – ненадежна / Фото Unsplash

Только тут у меня вопрос. А мир когда-либо получит полную информацию о надежности и действенности российской вакцины? Или только мы будем узнавать об ее вроде как "надежности" от парамедика Скабеевой?

Критика российской вакцины связана с тем, что эта типа вакцина была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Именно это имеет решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. До третей фазы это лишь водичка с мелом. К тому же очень опасная.

► Во-первых, по информации Кремля, испытание вакцины проводилось лишь на 76 лицах, то есть, по 38 человек на каждую фазу испытания. А это ничтожно маленькая выборка для того, чтобы говорить о качестве вакцины и ее безопасности. Это можно выяснить только путем введения вакцины разнородной группе из тысяч людей, а не десятков.

► Во-вторых, российские ученые скрывают данные к оригинальным данным исследования. Мировые специалисты обратили внимание на то, что графики уровня антител у испытуемых разных групп в разные дни ну слишком уж похожи. Вероятность, подобных стечений обстоятельств настолько мала, что практически невозможна.

Можно подумать, что российские ученые в мировой погоне не хотят просто рассекретить собственные исследования. Но нет. Они же сами и предлагают другим странам обьеденить их препараты.

► В третьих. Кремлевская вакцина убийственна. Из-за малой выборки в исследовании есть шанс пропустить побочные эффекты, которые и могут привести к фатальным последствиям. Поэтому это самая настоящая отрава.

► В четвертых, ну никто не верит, что Россия может создать хоть что-то адекватное. Фармацевтическая сфера на России находится на очень низком уровне. В принципе, как и любая другая сфера. И это система пытается доказать миру, что она способна молниеносно создать вакцину, над которой ломает голову весь мир?

Сравнивая российскую вакцину с остальными можно просто посмотреть на любой другой продукт. Например, на автомобили. Готовы поменять свою Тойоту на Ладу? А кино? А подводные лодки типа Курска? Все, что производит Россия либо ничтожно, либо украдено. Ту же матрешку спёрли у китайцев.

Российская пропаганда в случае с Украиной направлена на то, чтобы создать иллюзию, что она в очередной раз находится под внешним управлением.

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Российская недовакцина стала политическим популизмом для внешнего влияния и для внутреннего потребителя. Поэтому и лучше лечиться бензином внутривенно, чем российской вакциной.