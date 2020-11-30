Скористався службовим становищем: суд оштрафував депутата зі "Слуги народу"
Печерський районний суд Києва притягнув до адміністративної відповідальності депутата від фракції "Слуга народу". Причиною стало порушення законодавства.
Депутат намагався дізнатися у Генеральній прокуратурі про одне з досудових розслідувань. Про це повідомили у пресслужбі САП.
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Користуючись депутатським повноваженням, представник "Слуги народу" у своєму зверненні до прокуратури хотів з'ясувати деталі розслідування щодо діяльності його власної фірми.
За даними САП, нардеп є засновником вказаного товариства, а інформація у його запиті мала приватний інтерес. Це є грубим порушенням законів "Про статус народного депутата України" та "Про запобігання корупції".
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Через такі порушення прокурори САП ініціювали питання про перевірку таких дій депутата в умовах "реального конфлікту інтересів".
За результатами перевірки, НАЗК скерувало до суду протокол про адміністративне порушення,
– повідомили у пресслужбі.
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Водночас суд визнав народного обранця винним та виніс вирок про стягнення штрафу. Ця постанова Печерського районного суду вже набула чинності.
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