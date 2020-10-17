Скоро Україна зможе сама виготовляти електромобілі: що про це відомо
Невдовзі Україна самостійно зможе збирати й виготовляти електромобілі. Зараз же їх замовляють з-за кордону.
Таку думку висловив радник віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олексій Рябчин в ефірі телеканалу "Дом". Він переконаний, що це може відбутися найближчим часом.
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Я абсолютно впевнений, що ми можемо частково, з компонентів, збирати електромобілі в Україні, створювати тут робочі місця. Не виключаю, що можемо виробляти їх повністю,
– наголосив Рябчин.
Зазвичай, Україна замовляла вживані електроавтомобілі з Європи або Америки. Радник віцепрем'єра також зазначив, що в Україні досить розвинена автомобільна промисловість. Тому є реальна можливість збирати машини. Це також принесе 2 позитивні аспекти, зокрема:
- вони будуть дешевшими, аніж якщо замовляти;
- це дозволить створити додаткові робочі місця та завантажить наші промислові підприємства.
Чому українці почали масово купувати електроавтомобілі?
Як пояснив Рябчин, до масових покупок електромобілів українців спонукає безмитне ввезення екотранспорту в країну. Такий висновок він зробив, бо "графік продажів злетів просто в рази".
"А найприємніше, що статистика продажу електромобілів з США в Україну зросла, і навіть ціна підвищилася на тисячу доларів, тому що українці масово почали купувати електромобілі", – підсумував Рябчин.