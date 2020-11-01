Скорочення кількості депутатів до 300 прокоментував голова Верховної Ради Разумков
Очільник Верховної Ради України Дмитро Разумков прокоментував можливість скорочення кількості народних депутатів до 300. Він переконаний, що глобального негативного впливу на діяльність парламенту це не матиме.
Свою позицію щодо можливості скорочення числа депутатів Дмитро Разумков сформував ще близько півтора року тому. Про це він сам розповів в інтерв'ю Укрінформу.
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Я знаю, що є різні позиції в парламенті – хтось підтримує, а хтось проти. Особисто я вважаю: навіть якщо буде зменшено до 300, це дасть все одно змогу нормально працювати,
– переконаний голова Верховної Ради.
Він підкреслив, що 450 народних обранців було під час формування парламенту першого скликання. За цей час скоротилася кількість населення України, тож нині, щоб залишити таку ж кількість виборців на 1 депутата, вийде приблизно 300 парламентарів.
"У будь-якому разі, скільки б депутатів не було, Верховна Рада виконуватиме свої функції та працюватиме на користь держави", – запевнив Дмитро Разумков.
Чому про це знову заговорили?
Насправді можливість скорочення кількості депутатів у парламенті обговорюють вже багато років. Та знову активно почали говорити після того, як Володимир Зеленський вирішив винести це питання на так зване всеукраїнське опитування. До слова, за даними президентської команди, більшість українців таку ініціативу підтримують.
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