Очільник Верховної Ради України Дмитро Разумков прокоментував можливість скорочення кількості народних депутатів до 300. Він переконаний, що глобального негативного впливу на діяльність парламенту це не матиме.

Свою позицію щодо можливості скорочення числа депутатів Дмитро Разумков сформував ще близько півтора року тому. Про це він сам розповів в інтерв'ю Укрінформу.

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Я знаю, що є різні позиції в парламенті – хтось підтримує, а хтось проти. Особисто я вважаю: навіть якщо буде зменшено до 300, це дасть все одно змогу нормально працювати,

– переконаний голова Верховної Ради.

Він підкреслив, що 450 народних обранців було під час формування парламенту першого скликання. За цей час скоротилася кількість населення України, тож нині, щоб залишити таку ж кількість виборців на 1 депутата, вийде приблизно 300 парламентарів.

"У будь-якому разі, скільки б депутатів не було, Верховна Рада виконуватиме свої функції та працюватиме на користь держави", – запевнив Дмитро Разумков.

Цікаве порівняння. У 1990 році кількість населення України (Української РСР) становила близько 51 мільйона 800 тисяч осіб. Тож 1 депутат припадав на 115 тисяч людей. За оцінками, у 2019 році кількість населення скоротилася до 42 мільйонів 100 тисяч. У розрахунку з 450 виходить 1 депутат на 93,5 тисячі людей, а в розрахунку на 300 депутатів – 1 на 140 тисяч осіб.