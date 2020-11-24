Український лоукостер SkyUp виконуватиме рейси за новим напрямком Київ – Берлін. Полетіти з України в столицю Німеччини можна буде з березня 2021 року.

Польоти за рейсами Київ – Берлін – Київ SkyUp здійснюватиме тричі на тиждень: у понеділок, середу та п'ятницю. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

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"Німеччина стане одним з нових напрямків нашої літньої навігації, яку ми готуємося анонсувати найближчим часом", – зауважили в компанії.

Рейси з України прибуватимуть до нового аеропорту Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта. У SkyUp повідомили, що польоти розпочнуться з 29 березня 2021 року.

Скільки коштують квитки

Квитки на новий рейс вже доступні для бронювання. Всі охочі можуть зробити це на сайті компанії.

Ціна:

від 783 гривень за маршрутом Київ — Берлін;

від 1 207 гривень за маршрутом Берлін — Київ.

У SkyUp також відзначили, що найближчим часом за цим напрямком будуть відкриті сітібрейки.